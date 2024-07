O surfista Gabriel Medina levita na fotografia dos Olímpicos que correu o mundo

Gabriel Medina parece estar suspenso no meio do mar enquanto aponta para o céu. Jérôme Brouillet fez “a fotografia dos Jogos Olímpicos de 2024”.

Gabriel Medina é tricampeão mundial de surf e, na segunda-feira, 29 de Julho, estava a fazer o que melhor sabe: apanhar ondas no recife de Teahupo'o, no Taiti, para a terceira ronda do torneiro masculino de surf dos Jogos Olímpicos de 2024. Conseguiu derrotar o japonês Kanoa Igarashi e fez história com uma pontuação de 9,90 em 10, a mais alta de sempre desta competição. No final da prova, apurou-se para os quartos-de-final.

O surfista festejou como sempre: com o dedo apontado para o céu, em jeito de gesto divino — e, desta vez, até levitou apoiado numa nuvem. Pelo menos, é o que mostra a fotografia que já correu o mundo.

A prancha, que surge na vertical, imita a postura do atleta e o fotógrafo Jérôme Brouillet captou o momento.

Citado pelo Guardian, Jérôme Brouillet, fotógrafo da agência France-Presse (AFP), conta que estava num barco perto do surfista preparado para tirar fotografias quando o atleta saísse do interior da onda. Enviou-as sem as ver para a agência e minutos depois começou a receber mensagens e alertas. A fotografia estava viral.

“As condições eram perfeitas, as ondas eram mais altas do que esperávamos. Não foi difícil tirar a foto. Foi mais uma questão de antecipar o momento e de saber onde é que o Gabriel iria fazer a onda”, explicou, citado pelo diário britânico.

Segundo o fotógrafo, a imagem está a chamar a atenção do mundo por não ser a típica “fotografia de surf”. “Consegui a foto do dia, estava com seis fotógrafos talentosos no barco e de certeza que o mundo se vai esquecer disso na próxima semana”, acrescenta Jérôme Brouillet.

Gabriel Medina também publicou a fotografia no Instagram. “Tudo posso naquele que me fortalece”, escreveu na legenda. Prepara-se agora para competir contra o também surfista brasileiro João Chianco nos quartos-de-final. A prova estava agendada para as 19h12 desta terça-feira, 30 de Julho, mas de acordo com o site dos Jogos Olímpicos foi adiada.