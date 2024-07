Filhos de um Deus menor?

Começo esta reflexão por dizer que vi com bons olhos as vitórias de José Manuel Bolieiro nos Açores e que, apesar de ser defensor intransigente do “não é não”, acho que todas as propostas parlamentares de todos os partidos merecem uma análise séria e não preconceituosa, devendo ser votadas em função dessa avaliação.

Dito isto, foi com profunda surpresa que soube da aprovação na Assembleia Regional dos Açores de uma proposta do Chega, no sentido de discriminar o acesso das crianças às creches em função da situação laboral dos pais. Como os ecos nas redes sociais de todos os seguidores de Ventura atestam, a motivação desta proposta foi o castigo dos “malandros dos subsídio-dependentes” e a valorização dos “portugueses de bem”; em suma, as crianças de famílias mais precárias, segundo o Chega, devem ter os seus direitos diminuídos face às crianças das famílias mais estruturadas económica e socialmente. Nada de novo, para quem observe o Chega com atenção. O que é realmente novo, e profundamente preocupante, é saber-se que dois partidos fundadores da democracia, o PSD e o CDS, votaram favoravelmente esta aberração legislativa.

Por todo o lado, os discípulos de Ventura repetem o mantra de que os pais que mais precisam das creches são os que trabalham e não têm onde, ou com quem, deixar os filhos. Em contrapartida, aqueles a quem chamam os “parasitas do RSI” devem ficar com as suas crianças em casa. Sem pensar muito, não faltou quem achasse de óbvia justiça esta tese; cada criança filha de desempregados numa creche significa, para esta gente, mais despesa do Estado suportada pelos “portugueses de bem”.

Não me vou alongar a recordar o leitor sobre as limitações da economia dos Açores, a estrutura do seu tecido social, a dura escassez de sempre, o mais elevado nível de analfabetismo do país e o facto de ali se encontrarem os mais terríveis focos de pobreza de Portugal. Nada disto importa a quem faz propostas deste teor, nem a quem as defende, a realidade é uma maçada que não deve atrapalhar uma narrativa bombástica, a verdade é a primeira casualidade na cruzada ideológica que travam. Que PSD e CDS tenham embarcado neste embuste imoral, é o que me deixa perplexo.

Obviamente, todos os pressupostos desta proposta estão errados e propositadamente enviesados. Como cavalo de Troia, foca-se o teor na resolução da vida prática dos pais, quando é fundamental que qualquer proposta deste teor deve ter no centro a criança. A criança terá de ser sempre o centro de qualquer iniciativa que lhe diga respeito, como é o caso deste “aborto legislativo”.

O que esta aberrante iniciativa implica é que as crianças sejam mantidas o mais possível dentro do círculo vicioso de pobreza em que se encontram, não tendo acesso a padrões diferentes de ambiente económico, social e cultural; até a simples refeição da creche, provavelmente melhor e mais equilibrada do que a que terá em casa, lhe é negada pelo Chega e por quem o acompanhou neste momento lamentável. A criança não terá acesso a um vocabulário mais alargado e diferenciado, num momento fundamental do seu desenvolvimento. Não terá, muito provavelmente, acesso à pedagogia dos horários e da higiene pessoal e colectiva. Não conhecerá outros meninos, que não sejam os outros pobres do seu bairro. Começa a vida sem direito a alargar os seus horizontes, condenado pelo Estado desde a nascença a seguir o destino sombrio dos seus pais. É um sistema de círculo vicioso patrocinado pelo Estado, profundamente iníquo e atentatório dos Direitos Fundamentais. Que o Chega sonhe confessamente com uma sociedade discriminatória e segregada, tal como a sociedade do Estado Novo, é abjecto, mas não é surpresa. Que o PSD e CDS o sigam, só pode gerar a mais profunda consternação.

Na Revista Portuguesa de Pedagogia, António Castro Fonseca diz sobre a longa investigação de campo que realizou: “Os resultados mostraram que os participantes com ensino pré-primário chegavam à idade adulta com melhor desempenho académico independentemente do critério utilizado: anos de escolaridade completados, número de repetências, abandono escolar e participação cultural.”

A Constituição diz no seu Artigo 13.º, 2 : “Ninguém pode ser privilegiado, beneficiado, prejudicado, privado de qualquer direito ou isento de qualquer dever em razão de ascendência, sexo, raça, língua, território de origem, religião, convicções políticas ou ideológicas, instrução, situação económica, condição social ou orientação sexual.”

Os três primeiros direitos da Carta dos Direitos da Criança são flagrante e ostensivamente violados por esta iniciativa aprovada pela Assembleia Regional:

1. Não discriminação

O Estado deve proteger a criança contra todas as formas de discriminação;

2. Interesse superior da criança

Todas as decisões que digam respeito à criança devem ter plenamente em conta o seu interesse superior. O Estado deve garantir à criança cuidados adequados quando os pais, ou outras pessoas responsáveis por ela, não tenham capacidade para o fazer;

3. Sobrevivência e desenvolvimento

Todas as crianças têm o direito inerente à vida. Cabe ao Estado a obrigação de assegurar a sobrevivência e desenvolvimento da criança.

É sabido que o Governo de Portugal, quando confrontado com esta aberração legislativa, já fez saber que está, e muito bem, empenhado em fazer rigorosamente o contrário do que se adivinha nos Açores. Mas, apesar da autonomia legislativa das assembleias regionais, esta não cobre as violações flagrantes de Direitos Fundamentais. Mais, as declarações da ministra Rosário Palma Ramalho são um cartão vermelho ao Governo dos Açores, mas são politicamente insuficientes, dada a gravidade do problema. Não basta um distanciamento do PSD e do CDS do continente face a esta gravíssima deriva das suas secções insulares; é urgente e estritamente imprescindível a condenação pública desta iniquidade por Luís Montenegro e Nuno Melo. Todos sabemos o que intimamente pensam sobre este golpe, não podem carregar o peso de um silêncio que lhes cairá em cima mais cedo que tarde.