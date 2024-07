Sebastião come tudo, tudo, tudo

De todas as notícias que vi/ouvi sobre a “expulsão” da delegação de eurodeputados do Partido Popular Europeu que se dirigiu à Venezuela para “observar” as eleições, nenhuma foi além do facto em si, que nada de novo nos trouxe sobre os procedimentos de Maduro. Felizmente, ouvi de Marcos Farias Ferreira, comentador da RTP3, um único comentário que adiantou alguma coisa. Em primeiro lugar, que a expulsão ou, se quisermos ser mais precisos, a não autorização de entrada no país não foi surpresa nenhuma, atendendo a que o mesmo já se tinha passado, em 2019, com outra delegação chefiada pelo mesmíssimo Sr. Esteban González, distinto membro do Partido Popular espanhol, que, sistematicamente, não perde oportunidade de acoplar a Venezuela de Maduro a Pedro Sánchez.

Depois, que a iniciativa da delegação dos eurodeputados, maioritariamente espanhóis, sabendo, à partida de Madrid, que lhes seria barrada a entrada na Venezuela não passava de um artifício para uso interno, em prol da política do Sr. Feijóo. Talvez por se aperceber disso nos aparece, nas imagens televisivas, um Bugalho como que escondido atrás da delegação, a modos que envergonhado do logro em que caiu. Ou quis cair, vá-se lá saber…

José A. Rodrigues, Vila Nova de Gaia

Subserviência e desinformação

No domingo, o PÚBLICO publicou uma entrevista com um inglês propagandista da alimentação vegan e que, sem qualquer fundamentação científica, afirmou que a criação de bovinos e ovinos em pastoreio tem um impacto ambiental superior ao da queima de combustíveis fósseis! Talvez por ser inglês, todas as declarações foram aceites sem contraditório, nem exigência de qualquer base científica que sustente os seus interesses a favor de dietas sem proteína animal. Há poucos dias, tinha o PÚBLICO criticado muito justamente os defensores da dieta carnívora – outros radicais no domínio da alimentação humana e igualmente sem conhecimentos científicos nesta disciplina.

Manuel Chaveiro Soares, São Martinho do Porto

Mais um acidente por falta de raile de segurança

Na A2, no sentido N-S, ocorreu em 28 de Julho de 2024 ao quilómetro 175,9 mais um acidente com consequências graves por falta de raile de segurança. Recordo os acidentes que vitimaram em Dezembro de 2022 a cantora Claudisabel na A2 ao quilómetro 85 e uma senhora em Janeiro de 2024 na A1 ao quilómetro 167. No primeiro caso, a colisão por trás do pequeno automóvel, equipado com bancos altos, terá sido insuficiente para provocar a morte da condutora.

Em todos os casos, o despiste poderia ter sido evitado se estivesse instalado o raile de segurança (o qual deverá ter protecção contra despiste de motociclistas). Na ausência do raile, o automóvel bate no talude, cuja inclinação é demasiada para poder orientá-lo, como deveria, paralelamente à auto-estrada, e agrava o acidente por imobilização brusca. Esta é outra inconformidade para além da falta do raile.

São inadmissíveis estas duas inconformidades e a ANSR deveria promover e divulgar os resultados de inquéritos rigorosos e independentes a estes acidentes. Talvez isso contribuísse para reduzir o índice de sinistralidade de Portugal segundo os padrões da UE.

Fernando Santos e Silva, Lisboa

Boys e girls, já, já

Todos os governos aproveitam o fim dos mandatos dos dirigentes de instituições públicas para proceder à nomeação de pessoas da sua confiança. Pode ser criticável, em particular quando nomeiam pessoas com baixa competência (técnica e política) para exercer os referidos cargos. Mas também será democraticamente compreensível, se admitirmos que a concretização das políticas governamentais (sufragadas em eleições) depende muito, na prática, da convicção e do empenhamento desses dirigentes na aplicação das medidas aprovadas.

A "novidade” que o actual Governo trouxe neste domínio consiste na “limpeza a jacto” que pratica: não há semana em que não seja nomeado mais um boy ou girl, sempre depois de criar factos mediáticos que denigrem a imagem de capacidade profissional e até de honestidade dos que ainda estão a meio dos seus mandatos em funções no Estado. Alguém já teve a paciência de contar o número de apaniguados nomeados em três meses de governação?

Luis Taylor, Porto