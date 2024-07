Resultados das eleições excedem 100%? Não, gráficos da TV venezuelana induzem em erro

Nos gráficos do canal venezuelano Telesur, Maduro surge com 51,2% dos votos, González com 44,2% e os outro oito candidatos com 4,6% cada. No entanto, os 4,6% representam a soma dos votos destes oito.

A publicação

O contexto

Duas imagens da emissão da Telesur na noite eleitoral venezuelana do último domingo têm, nos últimos dias, deixado vários utilizadores das redes sociais indignados. Nas publicações vêm-se gráficos referentes aos resultados oficiais das eleições presidenciais da Venezuela quando haviam sido apurados 80% dos votos totais.

Entre os utilizadores do X (ou Twitter, como lhe chamam ainda), há quem conteste o facto de a soma das percentagens das várias barras do gráfico totalizar uma percentagem superior a 100%. Nicolás Maduro surge em primeiro com 51,2%; Edmundo González em segundo com 44,2%; Daniel Ceballos, Antonio Ecarri e José Brito com 4,6%. Somando as percentagens, de facto, dá 109,2%.

Numa outra imagem, na qual aparecem todas as percentagens, tendo em conta que surgem mais cinco candidatos também com 4,6%, a soma é ainda maior: 132,2%.

“A Venezuela inventou uma nova percentagem para os resultados de eleições”, ironiza um utilizador. “De acordo com a televisão local, 109% dos votos divididos pelos candidatos.” O próprio dono do X, Elon Musk, partilhou a publicação deste utilizador, dizendo que houve “grande fraude eleitoral por Maduro”. A publicação feita por Elon Musk tem 16 mil comentários, mais de 104 partilhas e 521 mil gostos.

Os factos

Em comunicado – partilhado nas redes sociais – a Comissão Nacional Eleitoral (CNE) da Venezuela anunciou os resultados das eleições presidenciais no país quando já se conheciam, precisamente, 80% dos votos e se verificava uma “tendência irreversível”.

No texto, tal como nas imagens que têm circulado nas redes sociais, a CNE venezuelana indicou que Maduro tinha 51,2% dos votos e Edmundo González 44,02% (um valor próximo, mas ligeiramente abaixo do das imagens). Por fim, a CNE aponta que os restantes 4,6% dos votos se dividiram pelos candidatos que sobravam.

Ou seja, não é verdade as percentagens de voto na Venezuela exceda os 100%. Acontece que a Telesur terá colocado sobre cada candidato individual a percentagem correspondente ao total de votos de todos os candidatos à excepção de Maduro e González. Daí os gráficos da emissora apresentarem a divisão estranhamente equitativa de 4,6% dos votos para oito candidatos.

Os 4,6% representam, na verdade, a soma de votos de todos os candidatos que não os dois mais votados e não a percentagem conquistada por cada um.

Veredicto

A soma das percentagens de votos obtidos pelos vários candidatos às eleições presidenciais venezuelanas não totaliza mais do que 100%. O que aconteceu é que a emissão Telesur, da Venezuela, terá utilizado um método de apresentação dos resultados eleitorais que induziu alguns utilizadores das redes sociais em erro.