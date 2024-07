“O nosso presidente eleito é Edmundo González”, diz rosto da oposição venezuelana

María Corina Machado, o principal rosto da oposição ao regime de Nicolás Maduro, disse esta segunda-feira que a candidatura do Vamos Venezuela ganhou as eleições de domingo.

"Temos como provar a verdade", afirmou. María Corina Machado garantiu que a oposição trabalhou ininterruptamente a analisar as actas das mesas de voto e concluiu que a sua candidatura saiu vitoriosa, apesar do anúncio de vitória de Nicolás Maduro. Contas feitas, Edmundo González terá agregado 6.275.180 milhões de votos, contra apenas 2.759.256 do actual chefe de Estado venezuelano, de acordo com a oposição.

"O regime promete um CD com as actas [das mesas de voto], vamos ver se as entregam. Quero dizer-vos que todas as actas serão inspeccionadas, digitalizadas e colocadas numa plataforma online robusta. Estou muito contente por termos 73,2% e, com este resultado, o nosso presidente eleito é Edmundo González", afirmou Machado.

Essa plataforma estará disponível ainda esta noite, assegurou. O objectivo é que os venezuelanos verifiquem os resultados dos seus círculos eleitorais e que aqueles que querem um país "livre e digno" se juntem esta terça-feira entre as 11h e as 12h, hora local, nas "assembleias de voto em todas as cidades da Venezuela".

O candidato da oposição apoiado por Machado congratulou-se logo a seguir: “O nosso triunfo é histórico. Ganhámos onde nunca tinham vencido as forças democráticas do país”.

O Conselho Nacional Eleitoral (CNE) da Venezuela proclamou Nicolás Maduro vencedor das eleições presidenciais com 51,2% dos votos contra 44,2% de Edmundo González. Durante esta segunda-feira os protestos as ruas venezuelanas contra a reeleição de Maduro intensificaram-se: "Até ao fim", gritavam os manifestantes, depois de o Procurador-Geral da Venezuela ter alertado para a possibilidade de penalização "com cárcere" dos cidadãos que negassem a vitória de Maduro.

Autoridades venezuelanas tentam entrar na embaixada da Argentina

Pedro Urruchurtu é um dos apoiantes da candidatura da oposição venezuelana que vive na embaixada da Argentina, na Venezuela, devido à emissão de um mandado de prisão para alguns líderes da força política que enfrentou Nicolás Maduro. O oposicionista afirmou na rede social X que as forças de segurança estavam a tentar entrar no edifício onde reside desde Março, juntamente com outros cinco procurados.