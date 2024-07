Moçambique: empresa condenada pelas dívidas ocultas vai levar Nyusi a tribunal quando deixar de ser Presidente

Tribunal decidiu a favor de Moçambique no maior escândalo de corrupção da sua história. Privinvest vai recorrer porque não se provou o suborno, só que alguém meteu ao bolso os valores do empréstimo.

A Procuradoria-Geral de Moçambique e o Governo de Filipe Nyusi reclamaram para si os louros da decisão do Tribunal Comercial de Londres que, na segunda-feira, julgou a favor do Estado moçambicano no caso das dívidas ocultas, o maior escândalo de corrupção na história deste país africano. No entanto, se a decisão foi favorável a Maputo, a justificação avançada pelo juiz que condenou a empresa Privinvest, do empresário franco-libanês Iskandar Safa, falecido em Janeiro, por explorar Moçambique, também refere que as autoridades do país “podiam ter feito bem melhor” para evitar que o país fosse explorado.