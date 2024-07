Helicóptero embate em edifício na Irlanda e causa pelo menos dois mortos

Um helicóptero embateu num edifício na localidade irlandesa de Killucan causando pelo menos dois mortos, confirmou a polícia irlandesa, depois de o comandante dos bombeiros locais ter confirmado que havia "várias vítimas". Há equipas de emergência e segurança no local.

De acordo com o chefe da polícia local, citado pelo jornal irlandês Irish Mirror, o incidente está a ser tratado como uma emergência "de grande escala". O mesmo jornal avançou que o helicóptero terá ido contra um edifício de suinicultura às 15h30 provocando pelo menos duas vítimas mortais - a informação já foi confirmada pelas autoridades.

Uma das vítimas é um homem irlandês e a polícia já está em contacto com os familiares. Ainda não foi possível contactar a família do segundo homem, um cidadão da Europa de Leste. Ambos tinham cerca de 40 anos.

Os corpos das vítimas foram transportados para o hospital de Mullingar, onde serão efectuadas as autópsias, informam as autoridades em comunicado.

Todos os serviços de emergência e segurança foram mobilizados, mas as ambulâncias e os bombeiros já deixaram o local.

A Unidade Irlandesa de Investigação de Acidentes Aéreos já está no local e vai conduzir uma investigação para apurar as causas do acidente. O local permanecerá fechado durante a noite para permitir que as autoridades terminem a investigação. A polícia irlandesa vai assistir os peritos em acidentes aéreos.

O helicóptero tinha capacidade para quatro pessoas e despenhou-se após 25 minutos no ar, mas as causas ainda são desconhecidas.

Testemunhas oculares citadas pela RTÉ, outro meio de comunicação irlandês, disseram ter visto a aeronave "cair subitamente" em direcção ao edifício, que se situa atrás de uma associação desportiva local. Um representante do Raharley Hurling Club disse que todos os treinos da modalidade foram cancelados e o ambiente na comunidade é "sombrio".