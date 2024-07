Maduro diz que foram detidas dezenas de pessoas por acções “criminosas e terroristas” na Venezuela

Dezenas de pessoas foram detidas nas últimas horas por envolvimento em acções "criminosas e terroristas" na Venezuela depois das presidenciais de domingo, disse o Presidente Nicolás Maduro, responsabilizando a oposição por esses acontecimentos.

"Assistimos a uma série de acontecimentos, ataques violentos, que podem ser chamados de criminosos, terroristas. Várias dezenas dessas pessoas foram capturadas em flagrante delito", disse na segunda-feira Maduro, proclamado Presidente para um terceiro mandato consecutivo pelo Conselho Nacional Eleitoral (CNE) venezuelano.

Uma organização não-governamental (ONG) disse que pelo menos uma pessoa morreu numa manifestação na segunda-feira e que outras 46 foram detidas. "Pelo menos uma pessoa foi morta no estado de Yaracuy (noroeste) e 46 pessoas estão detidas", depois dos acontecimentos pós-eleitorais, escreveu o director da ONG Foro Penal, especializada na defesa de presos políticos, Alfredo Romero, numa mensagem na rede social X (antigo Twitter).

O líder chavista, no poder desde 2013, indicou que 80% dos detidos "têm antecedentes criminais" e alguns deles foram deportados para os Estados Unidos, mas não forneceu identidades nem mais pormenores.

Além disso, quase 90% "têm duas características: estão num estado avançado de toxicodependência e estão armados". "Apelo à mais poderosa reacção de repúdio destes actos criminosos, realizados por delinquentes dos comanditos", disse Maduro, referindo-se a grupos de cidadãos ligados à Plataforma Unitária Democrática (PUD), o principal bloco da oposição, que acusou de ter um plano para "desestabilizar novamente a Venezuela".

Entre as acções denunciadas por Maduro, contam-se ataques a "uma centena" das mais de 15 mil assembleias de voto instaladas para as eleições, destruição de "material eleitoral", fogo posto em "gabinetes de presidentes de câmara" e ataques a membros das Forças Armadas Nacionais e agentes da Polícia Nacional Bolivariana (PNB).

No domingo, as autoridades garantiram que o dia tinha decorrido sem incidentes. O Governo disse que pelo menos 23 soldados foram feridos, “alguns com armas de fogo, vítimas dos actos violentos” de segunda-feira, quando milhares de venezuelanos saíram às ruas de Caracas e de várias regiões do país para protestar, acções reprimidas por militares e policiais.

Durante o dia, pelo menos quatro estátuas do falecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) foram derrubadas por manifestantes em repúdio aos resultados oficiais das eleições, anunciados pelo CNE. Maduro terá obtido 51,2% dos votos e o candidato da PUD, Edmundo González Urrutia 44,2%, dados amplamente questionados pela coligação de oposição e grande parte da comunidade internacional.