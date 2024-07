Ataque israelita em Beirute terá tido como alvo comandante do Hezbollah

Ataque terá sido resposta de Israel a ataque do Hezbollah a localidade drusa no fim-de-semana. Fontes libanesas dizem que comandante terá sobrevivido.

Um ataque israelita atingiu um importante comandante do Hezbollah nos subúrbios sul de Beirute ao fim da tarde de terça-feira, informou uma fonte de segurança libanesa, acrescentando que o destino do comandante permanece incerto.

Mais tarde, fontes libanesas disseram que o ataque matou uma mulher e deixou sete pessoas feridas. E ainda mais tarde, duas fontes afirmaram que o comandante teria sobrevivido.

Uma fonte israelita citada pelo diário israelita Haaretz disse que esta era a resposta ao ataque do Hezbollah nos Montes Golã. O alvo, segundo o jornal, era Fuad Shukr, também conhecido como Hajj Muhassin, considerado um importante chefe das actividades militares do movimento xiita libanês.

O Times of Israel diz que Shukr era responsável pelo projecto de mísseis de precisão do movimento e era tido como o responsável pelo ataque nos Montes Golã (que o Hezbollah nega ter sido da sua autoria e terá sido provavelmente um erro, já que os drusos daquela zona mantém cidadanis síria e têm apenas residência permanente em Israel, e não cidadania). Está, ainda, numa lista de pessoas procuradas pelos EUA pelo seu papel num ataque de 1983, durante a guerra civil libanesa, contra o quartel-general dos marines norte-americanos em Beirute, que deixou 241 mortos.

Ainda segundo o Departamento de Estado, que oferecia 5 milhões de dólares por informação relativa ao paradeiro de Shukr, este foi uma figura central nas operações militares do Partido de Deus na Síria onde, junto com militares do Irão, os combatentes do Hezbollah lutaram em defesa do regime de Bashar al-Assad.

A notícia do ataque surgiu quando se ouviu uma forte explosão e foi vista uma nuvem de fumo sobre os subúrbios sul da capital libanesa, um bastião do grupo armado apoiado pelo Irão, por volta das 19h40 (16h40 em Portugal Continental), segundo uma testemunha da Reuters.

A agência noticiosa nacional do Líbano afirmou que um ataque israelita tinha como alvo a área em redor do Conselho da Shura do Hezbollah no bairro de Haret Hreik da capital.

Pouco depois do ataque, o ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, escreveu na rede social X (antigo Twitter): "O Hezbollah ultrapassou um limite".

Há dias que Beirute se encontra em estado de alerta face a um previsível ataque israelita em retaliação por um ataque nos Montes Golã, ocupados por Israel, que matou doze crianças e adolescentes. Algumas companhias aéreas suspenderam voos de ligação a Beirute, e alguns países, como a Alemanha ou o Reino Unido, aconselharam os seus cidadãos a saírem do Líbano.

Israel e os Estados Unidos culparam o Hezbollah pelo ataque nos Montes Golã. O Hezbollah negou a responsabilidade, dizendo que os drusos dos Golã (a maioria tem residência permanente em Israel mas não cidadania) não eram um alvo do movimento.

Os EUA não demoraram a reagir, dizendo que mantém a pressão diplomática para tentar evitar uma escalada do conflito entre Israel e o Hezbollah.

“Continuamos a trabalhar para uma resolução diplomática que possa permitir o regresso dos civis israelitas e libaneses às suas casas”, disse um porta-voz do Departamento de Estado. “Queremos evitar qualquer tipo de escalada.”

Da Casa Branca, uma declaração dizia que os EUA não acham que uma guerra entre Israel e o Hezbollah “seja inevitável”.