Após semana difícil, republicanos perguntam se aposta de Trump em J.D. Vance vale a pena

Até o final, algumas pessoas próximas a Donald Trump tentaram convencer o ex-presidente a não escolher o senador J.D. Vance para o cargo de vice-presidente.

A bordo do avião de Trump a caminho de Milwaukee para a Convenção Nacional Republicana, o senador Lindsey Graham argumentou que Marco Rubio seria melhor do que o não testado Vance porque poderia atrair mais votos em estados decisivos. Tentou recrutar outras pessoas no avião de Trump para apoiar a sua posição, de acordo com fontes próximas.

Outro assessor argumentou numa ligação telefónica, alguns dias antes, que o governador da Virgínia, Glenn Youngkin, ou Rubio seriam uma escolha melhor por causa dos comentários anteriores de Vance contra o aborto, perguntando a Trump como ele defenderia algumas das posições do senador que pareciam mais à direita do que as dele.

Uma série de senadores, doadores, personalidades dos media mais conservadores e outros apoiantes ligaram para a Trump nas últimas 48 horas antes do anúncio, fazendo lóbi para Rubio ou alguém que não fosse Vance, porque disseram que outros candidatos poderiam atrair mais eleitores, asseguram cinco pessoas familiarizadas com as conversas que, assim como outros entrevistados para esta notícia, falaram sob condição de anonimato.

Trump ouviu os argumentos, mas o ex-presidente disse que o seu instinto estava com Vance há muitas semanas, se não meses - gostando da sua educação no Rust Belt, posições de política externa e económica, aparições combativas na TV e pedigree académico. Vance tinha apoiantes influentes, inclusive Donald Trump Jr. e bilionários da área de tecnologia.

Mais tarde, Trump admitiu que a escolha de Vance foi difícil, comparando-a ao "The Apprentice", o seu antigo reality show, numa reunião com os delegados da Florida em Milwaukee. Mas Trump disse que se tratava, em parte, de garantir o futuro do Partido Republicano depois de ele deixar a política. "Ele será uma superstar no futuro", disse Trump aos delegados da Florida reunidos no Baird Center, de acordo com um participante.

Passado complica campanha

Ainda não se sabe se essa aposta - uma das mais importantes que Trump fará este ano - será recompensada. Nas quase duas semanas que se passaram desde então, o Presidente Biden saiu da campanha e o vice-presidente Kamala Harris é agora a provável candidato democrata, energizando os democratas. Vance, por sua vez, teve uma primeira semana inteira difícil desde que saiu da convenção, atraindo atenção indesejada para a campanha republicana.

A campanha de Trump passou a última semana tentando limpar os comentários polémicos de Vance, incluindo entrevistas anteriores nas quais gozou com "senhoras dos gatos sem filhos" ou adoptou uma posição sobre o aborto muito mais forte do que a de Trump.

Além disso, e-mails anteriores entre Vance e um amigo, relatados pelo New York Times, mostram Vance dizendo que odiava a polícia porque maltratava as pessoas, chamando Trump de "ser humano moralmente repreensível" e dizendo que "quanto mais os brancos sentirem vontade de votar em Trump, mais os negros sofrerão".

Vance também foi atacado por amigos, incluindo o conselho editorial do conservador Wall Street Journal, Dave Portnoy e o astro da média conservadora Ben Shapiro. Alguns questionam a avaliação da equipe de Trump e perguntam se a escolha de Vance pode ter um efeito contrário.

Foto Vance ao lado de Trump REUTERS/Carlos Osorio

Alguns estrategas republicanos disseram que temem que Vance possa prejudicar a eleição com as mulheres dos subúrbios - um grupo em que Trump viu uma erosão significativa na sua derrota em 2020 após a vitória em 2016. Entre os aliados de Trump, tem havido "discussões constantes sobre se o Presidente fez uma má escolha", de acordo com um conselheiro de longa data. As correntes de mensagens de texto explodiram com suas "aparições públicas estranhas", disse a pessoa.

Ainda assim, o porta-voz da campanha de Trump, Steven Cheung, defendeu o desempenho de Vance. Ele disse que as críticas são "nada mais do que reflexões de indivíduos fora de contacto que não têm ideia do que está a acontecer. Eles estão tão fora do circuito que poderiam muito bem estar a viver num universo diferente".

Os assessores da campanha de Trump dizem que o ex-presidente continua confiante em Vance. Os dois apareceram juntos num evento de angariação de fundos em Mar-a-Lago na quinta-feira à noite e num comício no Minnesota no sábado. Vance viajou para Oklahoma City na sexta-feira, onde liderou uma campanha de angariação de fundos com o barão do petróleo Harold Hamm, que teria arrecadado mais de dois milhões de dólares (cerca de 1,7 milhões de euros). Espera-se que ele mantenha uma agenda de viagens movimentada - tanto para aparecer nos estados do midwest quanto para angariar fundos. A campanha também ficou satisfeita com os ataques incisivos de Vance contra Kamala Harris em discursos recentes.

"Colonoscopia política"

"Obviamente, foi realizada uma avaliação completa e exaustiva e não havia dúvida de que o senador Vance era absolutamente qualificado para ser o próximo vice-presidente dos Estados Unidos. Na política, as pessoas geralmente encolhem-se de medo e enrolam-se numa bola quando as coisas ficam difíceis. Não o senador Vance e certamente não o Presidente Trump", disse Cheung.

Kevin Madden, porta-voz das campanhas presidenciais de Mitt Romney, disse que a campanha de Trump-Vance parece ter sido "apanhada de surpresa com comentários anteriores".

"Todos os dias, numa campanha presidencial, se faz uma colonoscopia política", disse Madden. "Mas, neste caso, estamos a falar de um homem de 39 anos que está a um terço de seu mandato no Senado, e é por isso que estamos a ver um início um pouco turbulento."

O início particularmente difícil para Vance foi uma surpresa bem-vinda para a campanha de Harris, de acordo com um assessor de Harris que falou sob condição de anonimato para compartilhar conversas particulares. Embora já esperassem que Vance enfrentasse alguns questionamentos sobre suas críticas anteriores a Trump, a equipe de Harris não contava com algumas das críticas mais duras da internet. " Isso está a acontecer organicamente, sem que se faça qualquer pressão. ... Eu nunca vi nada parecido. É muito estranho. "

A campanha de Harris tentou destacar outros comentários anteriores, como as posições de Vance sobre o aborto - uma questão que Trump sempre procurou evitar e que as pesquisas mostram ser uma vulnerabilidade para os republicanos junto ao eleitorado em geral. Pessoas próximas à campanha de Harris dizem que a escolha de Vance torna os argumentos mais fáceis.

KamalaHQ, a conta X de resposta rápida da campanha de Harris, tem publicado repetidamente conteúdo antigo de Vance. Num vídeo de uma palestra de 2021 sobre divórcios, Vance diz que os divórcios, mesmo após violência doméstica, talvez "tenham sido positivos para as mães e os pais, embora eu seja céptico. Mas realmente não funcionou para os filhos desses casamentos".

Num clipe de áudio de um podcast de 2022, Vance defende uma "resposta federal" para restringir as mulheres que atravessam as fronteiras estaduais para fazer abortos. E num vídeo de 2016 de Vance no circuito de palestras após o lançamento de seu livro, ele diz que Trump é "um candidato muito ruim e, francamente, acho que ele é uma pessoa muito ruim".

Vance disse que esses clipes sobre posições políticas foram tirados do contexto e que sua posição sobre Trump evoluiu desde que ele viu Trump em acção como presidente.

Vance foi alvo de críticas por ter dito na Fox News em 2021 que mulheres políticas como Harris, que não deram à luz, são "senhoras dos gatos que são infelizes nas suas próprias vidas". Ele acrescentou que elas não têm "nenhuma participação directa" no futuro dos Estados Unidos.

Vance foi ao programa de Megyn Kelly e tentou esclarecer esses comentários anteriores. " Não tenho nada contra gatos. Não tenho nada contra cães. Tenho um cão em casa e eu amo-o", disse ele. " As pessoas estão se concentrando muito no sarcasmo e não na substância do que eu realmente disse, e a substância do que eu disse, Megyn - desculpe, é verdade. É verdade que nos tornamos antifamília. É verdade que a esquerda se tornou anticriança".

O porta-voz de Vance, William Martin, disse que "não era surpresa" que os democratas estivessem atacando Vance e que, em vez disso, Vance estava a tentar destacar o histórico do governo Biden em relação à inflação e à imigração. "Essas são as questões com as quais os eleitores realmente se importam, não importa o quanto os média de esquerda desejam o contrário", disse Martin.

Vance foi pressionado por Trump Jr., o filho mais velho do ex-presidente, e por uma série de pessoas influentes, incluindo bilionários da tecnologia, como Elon Musk, e personalidades da média, como Tucker Carlson.

Um dos objectivos de Trump ao escolher o candidato era ter um candidato com raízes no midwest que pudesse "acampar" em estados como a Pensilvânia e conversar com esses eleitores. Trump está com um desempenho fraco entre os homens brancos e Vance poderia ajudar a fortalecer essa base, dizem os assessores.

Outro objectivo era explorar a significativa rede de financiadores de Vance, inclusive no Vale do Silício. E Trump gostava de Vance na televisão, disseram os assessores. "O livro de J.D. está em primeiro lugar na Amazon no momento. As pessoas estão a pagar para que ele leia a história da sua vida. A campanha de Harris terá de pagar às redes de TV e às plataformas de média social para contar a história da vida dela", disse Justin Sayfie, lobista da Florida que arrecadou dinheiro para Trump.

Até o momento, Vance tem recebido boas-vindas calorosas, embora muito menores do que as de Trump.

Um dos primeiros obstáculos na caminhada da campanha ocorreu logo no comício de Vance na segunda-feira na sua cidade natal, Middletown, Ohio. O auditório da escola de ensino básico que ele frequentou ficou lotado com algumas centenas de pessoas, incluindo aquelas que ele conhecia desde a infância - entre elas a sua mãe e seu querido professor de matemática - cantando "J.D! "

Quando um membro da plateia gritou com Vance sobre a exigência de identificação para votar, o candidato, novato no palco nacional, distraiu-se. A diatribe que se seguiu tornou-se o momento mais assistido de todo o evento.

Greg Hieser, 68 anos, assistiu ao evento e disse que ainda acreditava que Trump e Vance venceriam - mesmo que tivesse algumas dúvidas sobre o estilo de discurso de Vance. "Ele ainda está inseguro ", disse Hieser, "mas vai arranjar-se".

Exclusivo PÚBLICO/The Washington Post