Óleos do incêndio na Auto Sueco obrigam autoridades a intervir na ribeira da Granja

O incêndio na Auto Sueco, na zona industrial do Porto, foi dado como extinto ao final da tarde de segunda-feira, mas os problemas não ficaram por aí. Pelas 19h30, a empresa municipal Águas e Energia do Porto foi alertada para uma descarga na Ribeira da Granja, que continha materiais poluentes. Os trabalhos de contenção deste material, que teve origem no incêndio que devorou o complexo de Ramalde, continuavam nesta terça-feira, informou a Câmara Municipal do Porto (CMP).

Desde logo, o município sabia que, por causa da “quantidade de água utilizada no [combate ao] incêndio”, poderia haver problemas que chegassem a ribeiras do Porto pelo sistema de águas pluviais, disse o vice-presidente da autarquia, Filipe Araújo.

A preocupação acabou por se confirmar e foram colocadas duas barreiras para “reter os óleos” provenientes da Auto Sueco, explicou o autarca, que falava aos jornalistas na manhã desta terça-feira, à margem da assinatura de um protocolo com a Agência Portuguesa do Ambiente que, entre outros pontos, prevê a requalificação de um troço da Ribeira da Granja.

Além das barreiras, acrescentou o vice-presidente, foram também utilizados meios de sucção para aspirar a matéria.

“Assim que foi conhecida a descarga, foram imediatamente mobilizados meios da empresa municipal Águas e Energia do Porto para o local, que, conjuntamente com a Autoridade Marítima, estão a tentar minimizar os efeitos do derrame, na foz da Ribeira da Granja e, consequentemente, no Rio Douro”, informou a CMP, em comunicado.

O alerta para o incêndio que provocou o colapso da cobertura de grande parte do complexo de Ramalde foi dado às 13h40 e não houve vítimas a registar. Ainda não foram adiantadas as causas do incidente que obrigou ao corte de várias vias na zona industrial do Porto.

Já nesta terça-feira, em comunicado, o Grupo Nors, que detém a Auto Sueco, informou que a “larga maioria das cerca de 140 pessoas que trabalham nos escritórios e armazéns das três empresas ontem afectadas está desde hoje a trabalhar em dois edifícios do grupo”, na Rua Manuel Pinto de Azevedo. A excepção vai para os trabalhadores dos armazéns que ficaram destruídos: tiveram dispensa de apresentação, mas continua a receber remuneração, assegura a empresa.