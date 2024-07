Um ano depois, há mais 19 elevadores e escadas rolantes parados no Metro de Lisboa

Apesar das garantias de empenhamento do Metropolitano de Lisboa na resolução das anomalias sentidas quotidianamente pelos utentes e do anúncio, feito no ano passado, do dispêndio de montantes avultados com tal objectivo, o problema mantém-se. Na verdade, até piorou. Em toda rede deste transporte, existem 22 elevadores parados, de um total de 117, e 39 escadas imobilizadas, de um total de 244 equipamentos deste género em toda a rede. São cerca de 19% de elevadores inoperacionais e quase 16% de escadas mecânicas e tapetes rolantes em igual condição.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt