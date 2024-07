Portuguesa entre as crianças mortas num ataque em Inglaterra. Taylor Swift lamenta

Uma criança de nacionalidade portuguesa está entre as vítimas mortais de um ataque à facada numa aula de dança, em Southport, Inglaterra, confirmou ao PÚBLICO Joana Reis, a assessora do Ministério dos Negócios Estrangeiros, acrescentando que “o cônsul geral de Portugal em Manchester [Duarte Bué Alves] já contactou a família, prestou as condolências em nome do Estado português e continua a acompanhar a situação no local”.

A vítima portuguesa, uma menina de 9 anos, sucumbiu já esta madrugada, não tendo resistido aos ferimentos, informou a polícia de Merseyside, que adiantou que as duas crianças que morreram na segunda-feira “eram raparigas, de 6 e 7 anos”. Das oito crianças que foram feridas, há cinco ainda em perigo de vida, havendo ainda “dois adultos também em estado crítico depois de terem sido feridos durante o incidente”.

As autoridades informaram que um rapaz de 17 anos foi detido por suspeita de homicídio e tentativa de homicídio na sequência do ataque com uma faca numa propriedade em Hart Street, Southport, a norte de Liverpool, por volta das 11h50 de segunda-feira.

“As crianças estavam a assistir a um evento [que homenageava] Taylor Swift, numa escola de dança, quando o agressor, armado com uma faca, entrou no local e começou a atacar as crianças”, resumiu, em conferência de imprensa, a chefe da polícia de Merseyside, Serena Kennedy, que descreveu o ataque como “feroz”.

Foto Serena Kennedy descreveu o ataque como "feroz" ADAM VAUGHAN/EPA

Serena Kennedy avançou que o motivo do ataque ainda é “pouco claro”, mas ressalvou que o incidente não está a ser tratado como um ataque terrorista. Após a conferência de imprensa da polícia, o primeiro-ministro, Keir Starmer, apresentou as suas condolências às vítimas, bem como às suas famílias e amigos, afirmando que “o país inteiro está profundamente chocado”.

Taylor Swift “em choque”

A cantora Taylor Swift recorreu ao Instagram para se manifestar em choque com o ataque em Southampton, Inglaterra, que resultou na morte das três crianças.

“O horror do ataque de ontem [segunda-feira] em Southport está a tomar conta de mim continuamente e estou completamente em choque”, escreveu a artista, cuja música era o foco do evento durante o qual se deu o ataque.

Swift lamentou “a perda de vida e inocência, e o trauma horrível infligido a todos que lá estavam, às famílias e aos socorristas”, afirmado não ter palavras de consolo: “Estou completamente sem saber como transmitir as minhas condolências a estas famílias”.