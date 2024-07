Claudia Raia relembra romance com Jô Soares: “A gente se separou se amando muito”

Actriz dá detalhes do envolvimento com o apresentador na série documental Um Beijo do Gordo, recém-lançada no Globoplay.

Claudia Raia, 57, namorou por dois anos com o apresentador Jô Soares (1938-2022) e a actriz ainda guarda as recordações do relacionamento. Numa entrevista para a série documental Um Beijo do Gordo, recém-lançada pelo Globoplay, ela comentou as dificuldades de namorar “alguém com aquele shape (forma física)”, os desafios da diferença de idade e o que motivou o término.

Ela disse não se lembrar do início da relação em 1984. “Não sei te dizer como é que comecei a namorar com ele, porque, para mim, era difícil namorar com uma pessoa que tinha aquele shape, ou um homem muito mais velho que eu. Ele tinha 30 anos a mais que eu”, explica Claudia, enfatizando que o casal recebeu comentários maldosos na comunicação social.

Na época, ela era uma novata em ascensão e o apresentador já era um nome consolidado nas artes cénicas. “Todo mundo achava estranhíssimo aquela garota, que tinha acabado de chegar, linda, gostosona, que todo mundo queria pegar... Assim, ‘que absurdo’. Tinha uma coisa muito de preconceito, a coisa da idade também, e eu simplesmente não quis saber disso. Foram quase três anos de um relacionamento, muito intenso.”

O relacionamento chegou ao fim em 1986, segundo ela, por causa de Jô Soares. Ele parecia inseguro com o futuro da relação e, para não sofrer futuramente, resolveu colocar um ponto final. O facto de os dois não estarem em crise dificultou o desapego. Claudia afirma ter sofrido para superar esse grande amor: “A gente se separou se amando muito. Foi muito sofrido, muito sofrido mesmo.”

Claudia relembra: “Ele pediu para terminar. Disse que me amava profundamente, que era por isso que estava tomando essa atitude. Falou que eu era muito mais nova que ele — eu era mais nova que o filho dele — e que, em algum momento, eu ia-me apaixonar por um homem jovem, que era muito natural que isso acontecesse e ele não ia dar conta disso, ia surtar [ter um surto psicótico].”

E continua: “[O Jô disse] que eu ia fazer uma carreira muito brilhante e talvez ele não aguentasse isso também. Eu, na época, não entendia direito. ‘Porquê? A gente se ama, a gente é apaixonado um pelo outro’. Então a gente se separou se amando muito.”

