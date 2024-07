No “mundo da Volvo”, viaja-se entre o passado e o futuro dos automóveis

É uma colisão entre o passado e o futuro, mas, como ambiciona a Volvo, sem consequências. No interior, estão expostos automóveis com quase um século de história a conviver com a mestria da arquitectura contemporânea, num edifício construído com 2800 toneladas de madeira, que veio mudar a paisagem de Gotemburgo, na Suécia. É o World of Volvo, que retrata os 97 anos de história da marca sueca, e é também uma espécie de agradecimento à cidade-berço com espaço para espectáculos, jardins e restaurantes. “Este é novo centro da nossa marca para se viver a experiência de o que é a Volvo”, declara o guia desta visita, Hans Hedberg, director de património da World of Volvo.

