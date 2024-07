Nadadora Mayra Santos foi a primeira a nadar entre a Madeira e as Desertas

Mayra Santos, 44 anos, concluiu o percurso de ida e volta em cerca de 20 horas. Agora vai para a Patagónia participar no Mundial de Natação no Gelo.

A nadadora de águas livres Mayra Santos foi esta terça-feira a primeira pessoa a fazer o percurso entre a Madeira e a ilha da Deserta Grande, num trajecto de ida de volta, sem interrupções, em cerca de 20 horas.

A atleta luso-brasileira partiu do cais de Santa Cruz, na ilha da Madeira, à meia-noite, rumo à Deserta Grande, num percurso que ronda os 60 quilómetros, tendo terminado a distância poucos minutos antes das 21h.

"Tenho a boca e a garganta estragadas", expressou Mayra Santos, assim que saiu da água, para depois dizer que o mar não foi nada seu "amigo", sobretudo no caminho de regresso, com "correntes terríveis" que a obrigaram a mudar de trajectória. A nadadora revelou que, apesar das dificuldades que sentiu depois de voltar da Deserta Grande, nunca pensou em "desistir", mas explicou que foi preciso gastar todas as energias e "dar tudo o que tinha".

Recebida por um mar de gente, na baía de Santa Cruz, na Madeira, terra onde vive há 20 anos, Mayra Santos desfez-se em lágrimas assim que pisou em terra, confessando que a sua maior motivação para este feito foi a "paixão pelo Oceano Atlântico".

"Descobri tão tarde o amor pela natação", explicou a atleta, de 44 anos, que manifestou o desejo de fazer isto "para sempre", pois considera-se uma "nadadora muito feliz" e que adora "receber tanto apoio dos madeirenses".

Terminada esta aventura, Mayra Santos vai agora embarcar para a região de El Calafate, na Patagónia, no extremo sul da Argentina, onde irá representar Portugal no Mundial de natação no gelo, entre 12 e 18 de Agosto.