Judocas Bárbara Timo e João Fernando perdem ao primeiro combate em Paris 2024

Bárbara Timo e João Fernando foram nesta terça-feira eliminados no primeiro combate da prova olímpica em que participaram.

Timo, que competiu em -63kg perdeu com a sul-coreana Jisu Kim, por ippon. Já João Fernando em -81kg foi eliminado no ponto de ouro.

Num combate que estreou a competição do dia na Arena Mars-de-Champ, Timo não conseguiu superar uma adversária que havia vencido este ano no Grand Prix de Almada, mas que apenas tinha a diferença de um lugar (15.ª e 16.º) no ranking mundial.

A judoca lusa, que perdeu por imobilização (osaekomi) a poucos segundos do final, sai dos seus segundos Jogos Olímpicos com pior desempenho do que em Tóquio 2020, quando competia em -70kg e realizou dois combates.

Quanto a João Fernando, perdeu com o canadiano François Gauthier Drapeau, quinto do ranking mundial e um candidato às medalhas em Paris 2024, devido a três penalizações.

O judoca português, de 24 anos, bateu-se bem e ainda conseguiu levar o combate para o ponto de ouro, não sem antes receber mais um castigo, a quatro segundos do fim do combate.

O terceiro castigo foi aplicado a João Fernando com pouco mais de um minuto do ponto de ouro, eliminando o português.