No hóquei em campo, a Índia não sente pressão, mas tem responsabilidades

Para quem está habituado a uma versão mais pequena e com rodas, o hóquei em campo tem muitas diferenças em relação ao que se joga com patins (e que não é desporto olímpico), mas o objectivo continua a ser o mesmo: meter a bola na baliza mais vezes do que o adversário. E, na história dos Jogos Olímpicos, ninguém tem sido melhor do que a Índia, que é para o hóquei o que os EUA são para o basquetebol, a Hungria é para o pólo aquático e a China para o ténis de mesa. Não será um desporto tão popular no país como o críquete (que, já agora, será modalidade olímpica em 2028, depois de ter feito a sua única aparição em 1900), mas é aquele que concentra as suas atenções olímpicas de quatro em quatro anos.

