Diogo Ribeiro falha apuramento nos 100m livres na sua estreia nos Jogos

Diogo Ribeiro, de 19 anos, fez nesta terça-feira a sua estreia em Jogos Olímpicos, nos 100 metros livres, terminando no sétimo lugar da sua série com o tempo de 48,88s e falhando o apuramento para as meias-finais, já que o seu registo não ficou entre os 16 mais velozes. Diogo Ribeiro foi o 28.º das eliminatórias em 79 atletas.

O campeão mundial dos 50 e 100 metros mariposa, Diogo Ribeiro vai voltar a entrar na piscina olímpica nesta terça-feira, mas nos 50 livres. Já nos 100m mariposa, a prova vai decorrer na sexta-feira.

"Estou estou super-tranquilo para o que falta”

No final da sua participação, Diogo Ribeiro analisou o seu desempenho: "Virei quase à frente e foi uma boa prova na entrada, mas acabei por pagar o preço dessa boa entrada. Nadei a puxar para cima em vez de puxar para a frente. E custou-me nos últimos 15 metros.”

“Já sabia, pelas últimas provas que fiz, que os últimos 15/25 metros iam doer sempre mais. Pensei que ia estar mais tranquilo, mas falhei naquele pormenor de puxar para cima em vez de puxar para a frente”, acrescentou o nadador português.

Diogo Ribeiro admitiu que a competição nos Jogos Olímpicos tem um cariz diferente de uns Mundiais, mas assegurou que a eliminação não o afectou.

“Isto são Jogos Olímpicos. A pressão e sensações são diferentes. Por acaso até estava mais tranquilo do que no Mundial. Mas não corre sempre bem. Não é preocupante e estou super-tranquilo para o que falta.”

Sobre o que lhe falta ainda disputar, Diogo Ribeiro mostrou optimismo e revelou a forma como encara o que ainda lhe falta nadar: “A grande aposta são os 100m mariposa, claro. Os 50m livres é prova para perceber a minha velocidade.”