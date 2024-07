Três romances de estreia entre os 13 nomeados ao prémio Booker 2024

A lista de 13 nomeados da edição deste ano do prémio literário Booker inclui três romances de estreia, num elenco composto por seis autores norte-americanos e seis repetentes nas listas do Booker.

Em comunicado, a organização do prémio — um dos mais importantes no domínio da ficção em língua inglesa — anunciou que entre os nomeados de 2024 estão três estreantes no romance: o irlandês Colin Barrett, por Wild Houses, a norte-americana Rita Bullwinkel, por Headshot, e a neerlandesa Yael van der Wouden, por The Safekeep. É a primeira vez que os Países Baixos surgem na lista de nomeações do Booker.

Juntam-se à lista os norte-americanos Percival Everett, pelo aclamado James, Rachel Kushner, com Creating Lake, Claire Messud, com This Strange Eventful History, e Richard Powers, com Playground. Os quatro autores já foram nomeados no passado.

A lista inclui ainda a britânica Samantha Harvey, com Orbital, o britânico-líbio Hisham Matar, com My Friends, a canadiana Anne Michaels, com Held, o norte-americano Tommy Orange (primeiro nativo americano nomeado ao Booker), com Wandering Stars, a britânica Sarah Perry, com Enlightenment, e a australiana Charlotte Wood, com Stone Yard Devotional.

A selecção dos 13 nomeados foi feita a partir de 156 livros escritos em inglês e publicados entre Outubro do ano passado e Setembro deste ano no Reino Unido e/ou na Irlanda, estando o prémio aberto a candidaturas de livros ainda por publicar.

"Os livros que escolhemos (...) são obras necessárias, ficção que conquistou um espaço nos nossos corações e que queremos ver nas vidas de muitos outros leitores", disse, citado no comunicado, o presidente do júri, Edmund de Waal.

Apesar de nenhum dos livros nomeados estar traduzido em Portugal, vários dos seus autores têm obra publicada em território nacional. Percival Everett viu por cá editado o seu romance anterior, As Árvores (Livros do Brasil, 2023, com tradução de José Lima), e de Samantha Harvey está disponível no mercado português Os Espaços em Branco" (Bertrand, 2010, com tradução de Fernanda Oliveira). Já Rachel Kushner tem editados em Portugal Os Lança-Chamas (com tradução de Telma Costa), Telex de Cuba (tradução de Jorge Pereirinha Pires) e O Quarto de Marte (tradução de José Miguel Silva), todos pela Relógio d'Água.

Também Hisham Matar tem três livros publicados em Portugal, pela Presença: o finalista do Booker em 2006, Em Terra de Homens (de 2007, traduzido por Teresa Fernandes Swiatkiewicz), e Anatomia de um Desaparecimento (de 2012, pela mesma tradutora), ambos editados pela Civilização, a que se seguiu O Regresso (com tradução de Beatriz Sequeira), pela Presença.

Anne Michaels tem publicado em Portugal Peças em Fuga, com tradução de Manuela Vaz (Presença, 1997), enquanto a Minotauro lançou, em 2017, o sucesso de vendas de Sarah Perry A Serpente do Essex, com tradução de Helena Ramos e Dila Gaspar.

O norte-americano Richard Powers está presente no mercado português com O Eco da Memória (tradução de Eugénia Antunes) e Generosidade (tradução de Maria João Freire de Andrade), pela Casa das Letras; Assombro (tradução de Manuel Alberto Vieira) e Sobre o Céu (tradução de Nuno Quintas) foram publicados pela Presença.

A lista de finalistas vai ser anunciada a 16 de Setembro, em Londres, seguindo-se a cerimónia final no dia 12 de Novembro.

No ano passado, o vencedor do Booker foi Canção do Profeta, do irlandês Paul Lynch.