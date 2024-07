Na sequência do concurso público realizado para o efeito, a ministra da Cultura nomeou também Nuno Sena para subdirector da instituição com sede em Lisboa.

Rui Machado é o novo director da Cinemateca Portuguesa – Museu de Cinema, I.P., tendo como subdirector o programador Nuno Sena – foram estas as escolhas da ministra da Cultura, Dalila Rodrigues, para a gestão da instituição com sede em Lisboa, anunciadas esta terça-feira em comunicado, na sequência do concurso público aberto para o efeito no final de 2023.

Rui Machado ocupava já o cargo de director, em regime de substituição, desde Fevereiro do corrente ano, na sequência da aposentação de José Manuel Costa. Nuno Sena exercia também já funções na Cinemateca Portuguesa, desde 2019, como assessor da direcção e coordenador das áreas de programação, parcerias, edições e formação de públicos, refere o comunicado do Ministério da Cultura (MC).

“Considerando as propostas de designação do júri do Comissão de Recrutamento e Selecção para a Administração Pública (CRESAP)”, como assinala o ministério, Dalila Rodrigues fez uma escolha que aponta para uma solução de continuidade neste instituto público que gere o património do cinema português. De notar que a CRESAP teve de repetir o concurso para o preenchimento destes cargos – que tinha sido aberto, “com carácter de urgência”, em Novembro do ano passado ­–, por não ter encontrado “três candidatos aptos a integrar uma proposta de designação”, como o PÚBLICO noticiou em Junho.

A concurso passaram a ser também aceites candidaturas de cidadãos brasileiros, “a quem tenha sido reconhecido o estatuto de igualdade”, que residam em Portugal.

Enquanto este processo estava a decorrer, no final de Maio, a ministra da Cultura optara já pela manutenção de Rui Machado nas funções de director da Cinemateca, em regime de substituição e até à conclusão do concurso. Rui Machado ocupava já, de resto, o lugar de subdirector da instituição desde Fevereiro de 2014, em regime de comissão de serviço, tendo sido reconduzido no cargo cinco anos depois.

Nascido em 1970, este economista de formação começara a trabalhar na instituição da Rua Barata Salgueiro como técnico de conservação, em "part-time", passando depois a tempo inteiro.

Em Abril de 2006 – diz a nota curricular do MC –, foi nomeado para chefe interino do departamento do ANIM – Arquivo Nacional das Imagens em Movimento pelo então director da Cinemateca, João Bénard da Costa, tendo depois visto o seu cargo oficializado após concurso público. Rui Machado é membro do Comité Executivo da Association des Cinémathèques Européennes (ACE) desde 2020.

Também Nuno Sena tem uma ligação à Cinemateca Portuguesa que é anterior à recente assessoria para a programação e edições: entre 1998 e 2003 dirigira já aí o Departamento de Exposição Permanente da instituição, tendo já aí coordenado actividades de programação e edição.

Licenciado em Comunicação Social, com especialização no ramo de Cinema/Audiovisual, na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, Nuno Sena exerceu, entre 2004 e 2019, funções directivas na associação IndieLisboa, sendo um dos fundadores, directores e programadores do festival com o mesmo nome, especialmente dedicado ao cinema independente.

Nuno Sena foi também assistente da direção do Instituto Português da Arte Cinematográfica e Audiovisual (IPACA – actual Instituto do Cinema e Audiovisual). E foi professor de História e Estética do Cinema no Instituto Politécnico de Tomar, entre 2010 e 2019.

As presentes nomeações são para comissões de serviço de cinco anos.