Quarta na TV: E.T.s, Miss Scarlet e poder negro

O dia tem ainda Quem Quer Ser Bilionário?, Las Azules e Mountain Queen: The Summits of Lhakpa Sherpa.

CINEMA

Quem Quer Ser Bilionário?

Cinemundo, 18h40

Jamal Malik (Dev Patel), um órfão de 18 anos dos bairros de lata de Bombaim, está a apenas uma pergunta de ganhar 20 milhões de rupias (cerca de 300 mil euros) na versão indiana do concurso Quem Quer Ser Milionário?. Mas a organização do jogo denuncia Malik à polícia por suspeita de fraude. Como conseguiu ele chegar à pergunta dos vinte milhões? Fez batota? É um génio? Teve sorte? Será o destino? E o que está a fazer no concurso se o dinheiro não o interessa? Jamal conta então à polícia a história da sua vida nas ruas e todas as suas aventuras para reencontrar a rapariga que sempre amou. Mas como é que ele sabe as respostas? E o que está a fazer no concurso? Um premiado – foram, ao todo, oito Óscares, incluindo melhor filme e melhor realização – filme de Danny Boyle co-realizado por Loveleen Tandan.

E.T. - O Extraterrestre

AMC, 22h10

A inesquecível história da amizade entre um extraterrestre deixado por engano na Terra e o pequeno Elliot (Henry Thomas), que o esconde e protege dos adultos.

E.T. só quer voltar para casa, seja lá isso onde for. Contra a incompreensão dos adultos e com a ajuda da pequena irmã (Drew Barrymore, com apenas sete anos) e do irmão mais velho, Elliot vai fazer de tudo para salvar o seu

E.T.. Um clássico de Steven Spielberg saído originalmente em 1982. Foi nomeado para nove Óscares (arrecadou quatro, entre os quais o de melhores efeitos visuais). O elenco inclui, além de Henry Thomas, Dee Wallace, Peter Coyote, Robert MacNaughton e Drew Barrymore. A banda sonora é de John Williams, colaborador assíduo de Spielberg.

SÉRIES

Las Azules

Apple TV+, streaming

Estreia. Em 1970, quatro mulheres juntam-se à primeira força policial completamente feminina do México. Parece uma pedrada no charco de uma sociedade bastante conservadora, mas este suposto progresso, descobrem elas, não passa de uma manobra de publicidade para distrair as pessoas de um assassino em série. O que é que elas fazem? Esforçam-se elas próprias para apanharem o criminoso, indo muito para além do que os colegas homens conseguiram fazer até então. Esta série de dez episódios foi criada por Fernando Rovzar, que também realiza, e Pablo Aramendi, conta com Bárbara Mori à frente do elenco. Hoje saem dois episódios, sendo os seguintes estreados semana a semana.

Miss Scarlet, Detective Privada

Star Crime, 22h

Estreia da segunda temporada. Está de volta a série britânica e americana sobre uma dupla de detectives da era vitoriana. Ela é Miss Scarlet (Kate Phillips), que enveredou por essa profissão após ter tomado conta da agência do pai, e ele é o escocês William “Duke” Wellington (Stuart Martin), um inspector detective da Scotland Yard. No primeiro episódio desta temporada, que foi para o ar originalmente em 2022, Miss Scarlet é chamada para averiguar o que se passou no caso de uma rapariga que trabalhava nos grandes armazéns Wentworth, caso que Duke desdenha.

DOCUMENTÁRIO

Black Power: Uma História Britânica de Resistência

RTP2, 23h33

As grandes conquistas do movimento dos direitos civis americano na década de 1960 inspiraram gente de todo o mundo. Neste caso, serviram de incentivo para o movimento Black Power do outro lado do Atlântico. Grandes vultos como Martin Luther King, Malcolm X ou Kwame Ture, ainda sob o nome Stokely Carmichael, visitaram Inglaterra e discursaram por lá. Com recurso a imagens de arquivo dessas passagens e entrevistas com alguns dos protagonistas do Black Power britânico, este documentário de George Amponsah traça um retrato deste movimento, entre organizações como R.A.A.S. (Racial Adjustment Action Society), os Panteras Negras Britânicos e ainda os Fasimbas.

Mountain Queen: The Summits of Lhakpa Sherpa

Netflix, streaming

Lhakpa Sherpa lava pratos numa cadeia de supermercados no Connecticut, Estados Unidos. Quem se cruza com ela não sabe que ela, uma mãe solteira imigrante, foi a primeira mulher nepalesa a subir ao cume do Monte Evereste, nos Himalaias – e sobreviver. Agora, Sherpa, com uma vida marcada por tragédia, decide voltar à montanha e repetir o feito. A sua história é contada neste filme realizado por Lucy Walker, que já foi nomeada para dois Óscares.