Atelier de D. Luís I fechado há anos devido às obras do restaurante do Museu do Tesouro Real

Na construção do museu, infiltrações afectaram chão e tecto em madeira e fizeram saltar parte do tecido das paredes. Restauro desta sala é urgente. Palácio continua à espera do elevador prometido.

No lugar onde antes da criação do Museu do Tesouro Real havia um elevador monta-cargas que permitia o acesso a todo o Palácio Nacional da Ajuda, em particular às pessoas com mobilidade reduzida e a empresas de catering em dia de jantares de Estado ou de festas particulares, há agora um imenso buraco, um poço vazio.