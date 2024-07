Paris2024: calor e previsão de tempestades não adiarão provas, garante governo

Mais de metade da França vive esta terça-feira o segundo dia de uma onda de calor, com temperaturas a rondar os 37 graus Celsius em Paris. Ao calor junta-se um episódio de poluição do ar pelo ozono.

O calor intenso e as previsões de fortes tempestades na região de Paris não vão ditar qualquer adiamento dos eventos dos Jogos Olímpicos, garantiu esta terça-feira o primeiro-ministro francês em exercício, Gabriel Attal. "A organização monitoriza continuamente a situação (...) Para já, não houve decisão de adaptação ou adiamento", revelou o governante.

Mais de metade da França vive hoje o segundo dia de uma onda de calor, com temperaturas a aproximarem-se dos 40 graus Celsius em grandes áreas do sul e centro do país, rondando os 37 em Paris, às quais se junta um episódio de poluição pelo ozono, que dificulta a prática de desporto ao ar livre.

Ao mesmo tempo, há alertas para violentas tempestades nas próximas horas na região da capital, capazes de descarregar 40 litros por metro quadrado e ventos até 100 quilómetros por hora, de acordo com as previsões.

Ainda assim, o governo em exercício vai realizar na quarta-feira uma primeira reunião de avaliação sobre o decorrer dos Jogos Olímpicos, que têm decorrido com relativa normalidade, destacando-se a chuva que marcou, na sexta-feira, a cerimónia de abertura, pela primeira vez fora do estádio olímpico, decorrendo ao longo do rio Sena.

De igual modo, sempre que chove os índices de poluição do Rio Sena pioram consideravelmente, pelo que foi necessário adiar a prova masculina de triatlo, prevista para segunda-feira, para quarta-feira, após a feminina.

Caso a qualidade da água não melhore, a prova de triatlo pode mesmo passar a duatlo, com a eliminação do segmento de natação.

Vários treinos já tinham sido cancelados para o curso de água onde também vai decorrer a natação em águas abertas.