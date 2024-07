Hipopótamo-pigmeu em risco de extinção nasce no Zoo Santo Inácio

O Zoo de Santo Inácio, em Vila Nova de Gaia, anunciou esta terça-feira o nascimento de Roki, um hipopótamo-pigmeu de uma espécie ameaçada que agora já pode ser visto pelos visitantes. Após 188 dias de gestação, a cria do sexo masculino nasceu a 13 de Fevereiro, com um peso aproximado de 7,4 quilos. Um mês depois, o filho de Romina e Kibwana já pesava 18 quilos.

Em comunicado, o Zoo de Santo Inácio explica que este hipopótamo-pigmeu esteve recolhido para receber os cuidados maternais exigidos nos primeiros meses de vida, assim como também para se adaptar à vida na água, característica desta espécie. Esta é a quarta cria deste casal reprodutor, que também já são avós de pelo menos dois animais noutros parques zoológicos.

A espécie de hipopótamo-pigmeu [Choeropsis liberiensis] está inserida no Programa Europeu de Preservação de Espécies Ameaçadas de Extinção (EEP) da Associação Europeia de Zoos e Aquários (EAZA). Estima-se que existam menos de 2500 animais desta espécie em todo o mundo. Por esta razão, o Zoo de Santo Inácio considera o nascimento de uma cria do sexo masculino como "fundamental para a continuidade e conservação da espécie à escala global". "Apenas um em cada 10 nascimentos resultam em machos", destaca o zoo, com a directora Teresa Guedes a classificar este nascimento como "particularmente especial".

"Estima-se que existam menos de 2500 hipopótamos-pigmeu em todo o mundo, estando a espécie classificada como "Em Perigo", pelo IUCN. Cada nova vida representa uma oportunidade para garantir o futuro da espécie e mostra que estamos no caminho certo no compromisso que assumimos com a conservação das espécies, especialmente as ameaçadas de extinção", refere Teresa Guedes, citada na nota de imprensa.

Originais da Libéria e Costa do Marfim, os hipopótamos-pigmeus estão em vias de desaparecimento "especialmente devido à desflorestação, onde as florestas da sua área de distribuição histórica são constantemente exploradas, cultivadas, convertidas em plantações (borracha, café e óleo de palma) e colonizadas". A floresta que resta está fragmentada, deixando as populações de hipopótamos-pigmeus isoladas, com consequências demográficas e a maior susceptibilidade de pequenas populações à extinção local.

Roki é irmão de Valentina

Em Fevereiro de 2021 nasceu Valentina, que também descende de Romina e Kibwana, "os únicos dois membros do grupo de hipopótamos-pigmeu do parque zoológico", esclarecem. Infelizmente, os números de hipopótamos-pigmeus continuam a descer no seu local de origem.

Actualmente, segundo o PÚBLICO apurou, Valentina já não se encontra no Zoo Santo Inácio. Rumou até França, para o Zoo d'Asson, sendo só possível aos visitantes verem Roki, que curiosamente nasceu um dia antes da data de aniversário de Valentina. Desde 2014, o casal de hipopótamos-pigmeu que habita o Zoo Santo Inácio já teve quatro crias: duas fêmeas e dois machos.

A fêmea (Annie) que nasceu em 2014 actualmente está no Conservation of Tropical Ungulates, na Florida, USA. Já o macho (Mendes) nascido em 2016 está no Zoo Jihlava, na Chéquia. A fêmea (Valentina) nasceu em Fevereiro de 2021 e actualmente encontra-se no Zoo d’Asson, em França, com o intuito de dar continuidade à espécie, originando uma nova linhagem genética, esclareceram os responsáveis do Zoo de Santo Inácio ao PÚBLICO.