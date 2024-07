Caso das gémeas: “Marcelo devia conhecer o filho que tem”, diz João Miguel Tavares

João Miguel Tavares, jornalista e colunista do PÚBLICO, tem escrito bastante sobre este tema e é o convidado de hoje no P24.

O caso das gémeas luso-brasileiras tratadas no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, está longe do final. O chefe da Casa Civil do Presidente da República e assessora de Marcelo Rebelo de Sousa para os Assuntos Sociais acrescentaram mais detalhes a este caso na semana passada na Comissão Parlamentar de Inquérito, que entretanto foi de férias.

Há quem coloque questão a pertinência desta comissão, imposta pelo Chega. Trata-se de uma simples cunha ou algo mais do que isso neste episódio? João Miguel Tavares, jornalista e colunista do PÚBLICO, tem escrito bastante sobre este tema e é o convidado de hoje no P24.

Siga o podcast P24 e receba cada episódio logo de manhã no Spotify, na Apple Podcasts, ou noutras aplicações para podcasts.​ Conheça os podcasts do PÚBLICO em publico.pt/podcasts. Tem uma ideia ou sugestão? Envie um email para podcasts@publico.pt.