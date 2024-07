A letra da Portuguesa

Depois do cúmulo do despropósito que foi ouvir, na abertura dos Jogos Olímpicos de Paris, gritar a plenos pulmões, à guisa de boas-vindas, “aux armes ... qu’un sang impur abreuve nos sillons”, perante milhares de estrangeiros de todas as “raças”, vindos de todos os lugares do mundo, tornei a lembrar a necessidade de rever letras de hinos.

Antes de ver a palha no olho do vizinho, vejamos a tranca nos nossos. Cantar “às armas, às armas ... contra os canhões marchar, marchar” é, obviamente, primeiro, incoerente com o nosso desejo de paz e, depois, ridículo em tempo de drones.

Os franceses que mudem o que quiserem, se o quiserem, mas eu estou a pensar lançar uma campanha para mudar as últimas linhas da letra da Portuguesa. Não é impossível.

Nós já substituímos os “bretões” iniciais por “canhões”. Vários outros países fizeram pequenas alterações (...). Há hinos com letras só um pouco patetas na adoração ao rei, como o inglês ou o holandês, há os razoáveis e há os bélicos. O nosso tem essas linhas tontas. Já não sou a primeira a sugerir mudá-las. Acho que — entre aqueles cuja opinião tem peso — o Alçada Baptista foi um dos que já o sugeriram, há mais de 25 anos. Vamos todos então puxar pela cabeça para substituir “Às armas, às armas/pela terra e pelo mar/às armas, às armas/pela pátria lutar/contra os canhões marchar, marchar”.

Num país com tantos poetas e até alguns bons, não deve ser difícil. Espero sugestões. Mantenham a música.

Maria Cabral

A legalização de uma discriminação absurda

Foi recentemente aprovada na Assembleia Regional dos Açores, com o apoio do Chega e do PSD, uma resolução discriminatória dos filhos dos desempregados e de beneficiários do rendimento social de inserção no acesso a creches gratuitas. Entre outras brilhantes justificações da medida estaria, segundo percebi, a disponibilidade de tempo que os pais dessas crianças teriam para cuidarem dos seus filhos. Uma pessoa lê e não acredita. Em pleno século XXI há políticos de um país europeu que não conseguem perceber que a creche, proporcionando às crianças uma socialização potencialmente equilibrada e um desenvolvimento linguístico superior ao que teriam no meio familiar, propicia uma base educacional insubstituível. Ou então percebem e, nesse caso, a gravidade do acto legal é maior, pois estariam conscientemente a deixar para trás os mais desfavorecidos.

Luís Pardal, Lisboa

João Almeida não desiludiu

Terminado o Tour, bem pode dizer-se que João Almeida não desiludiu ninguém. Mostrou ser um sólido ciclista em provas de três semanas e cumpriu de forma cabal o papel de gregário do vencedor Pogacar. E, mesmo limitado por essa circunstância, conseguiu um excelente quarto lugar na geral, à frente de Yates, a quem tinha estranhamente oferecido semanas antes a vitória numa etapa decisiva e, quiçá, a vitória final na Suíça. Mas os astros parecem agora alinhar-se para Almeida. Em Espanha será co-líder da equipa com Yates e, por diversas razões, nem Pogacar, Roglic, Vingegaard ou Evenepoel alinharão. Nem Ayuso, a quem Almeida puxou as orelhas no Tour, estará, segundo li, por falta de profissionalismo em França.

Cresce assim a expectativa de Almeida fazer história ganhando a Vuelta. Chegou a hora de “botar lume”, João!!!

José Pombal, Vila Nova de Gaia

Desiludido com a primeira página

O PÚBLICO desilude quando na primeira página [da edição de domingo] diz: “Catarina Costa desilude.”

Não é esta a linguagem, a atitude, que nos merecem todos os atletas portugueses, que atingiram as classificações exigidas em cada uma das suas modalidades, para representarem condignamente, nos Jogos Olímpicos, o seu país, o nosso país. Muito menos quando um atleta não consegue atingir os seus objectivos, apesar da sua preparação honesta, do seu empenho, dos sacrifícios pessoais e familiares e da vontade de dar alegria aos seus compatriotas.

Carlos Ribeiro, Lisboa

“A criadagem, segundo Rui Moreira”

Expresso, com a devida vénia, o meu reconhecimento ao retrato de um certo e marcante Portugal que emana do texto/crónica do jornalista Pedro Garcias “A criadagem, segundo o fidalgo Rui Moreira” [na edição de sábado], que é notável.

Nota: nada contra o sr. Rui Moreira, a quem reconheço alguns méritos pela sua decente intervenção pública.

José Lagoa, Alfornelos