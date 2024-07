A bitcoin nas eleições americanas

Na sexta-feira, Donald Trump esteve numa convenção de cristãos conservadores. No sábado, foi a uma outra convenção de devotos: um evento dedicado a bitcoins.

A bitcoin pode não se ter tornado em nada do que o seu criador imaginou há década e meia. Mas nestes últimos dias tornou-se num inesperado tema da campanha presidencial americana.

Em termos de importância para a maioria do eleitorado, as bitcoins não estão sequer próximas da imigração; nem da economia ou da inflação; nem dos direitos reprodutivos; nem do Médio Oriente e da Ucrânia; nem do acesso a cuidados de saúde; nem da posse de armas. Não estão sequer no fim da lista de temas relevantes medidos pelos inquéritos de opinião – estão simplesmente ausentes (a excepção são as sondagens pagas por empresas de criptomoedas).

Pode dizer-se que, numas eleições renhidas, todos os donativos e todos os votos contam, o que ajuda a explicar porque é que tanto Donald Trump como Kamala Harris estão a tentar agradar aos cripto-entusiastas.

Mas a chave para interpretar estes esforços está nas declarações de consultores da campanha da vice-presidente ao Financial Times. Os democratas pretendem que uma aproximação ao mundo das bitcoins seja um sinal para o sector da tecnologia, para Wall Street, e para o mundo dos negócios em geral. Uma candidata disposta a uma regulação mais suave nas criptomoedas é sinal de uma candidata aberta a uma regulação mais suave nos sectores tecnológico e financeiro. E isto já é algo com mais peso nas eleições de Novembro.

Muito genericamente, Harris e Trump estão a apontar na mesma direcção: uma postura mais branda do que aquela que existiu durante a presidência de Joe Biden. Foi um período em que a mão das autoridades caiu de forma pesada sobre o sector, com casos criminais mediáticos, especialmente o da FTX, cujo fundador foi condenado a 25 anos de prisão. Foi também com a actual Administração que os EUA aceleraram a aplicação das mesmas regras que vigoram no resto do sector financeiro. Algumas destas regras não agradam nem ao institucionalismo de Wall Street, nem ao libertarianismo da bitcoin, dois grupos que têm mais em comum do que gostariam de admitir.

Em termos concretos, porém, as semelhanças entre os dois candidatos são quase nenhumas.

Do lado democrata, houve uma convencional manobra de relações públicas. Conselheiros de Harris tiveram reuniões com algumas das grandes empresas de criptomoedas, incluindo a Coinbase, a maior plataforma de transacções, cujo CEO se demitiu e foi condenado a quatro meses de prisão por não ter cumprido regras relativas a lavagem de dinheiro. Nessas conversas, tentaram contrariar a imagem de um Partido Democrata avesso às empresas e à inovação. Entre os destinatários da mensagem estavam os tecnólogos da Califórnia (o estado de Harris), onde algumas das luminárias têm pendido para o campo republicano.

Já Trump (cujo candidato a vice é próximo de Silicon Valley) prometeu tudo, como se não tivesse sido antes um crítico feroz das bitcoins; e como se não tivesse uma assistente com uma impressora portátil para lhe imprimir notícias publicadas online.

Na sexta, no palco da conferência Bitcoin 2024, em Nashville, a capital do estado do Tennessee, o candidato republicano entusiasmou a plateia ao prometer despedir o responsável da SEC, a entidade reguladora dos mercados financeiros. Foi uma das promessas mais contidas.

Disse que ia transformar os EUA "na capital de cripto do planeta" e, numa frase cirúrgica, afirmou que o governo americano tinha errado ao vender as criptomoedas apreendidas a criminosos. "Durante muito tempo o governo violou a regra fundamental que qualquer adepto da bitcoin sabe de cor: nunca vendas as tuas bitcoins". (A venda de enormes quantidades de criptomoedas por parte de países que as apreenderam, como aconteceu recentemente com a Alemanha, é algo que assusta os investidores: estas vendas tendem a fazer os preços descerem, potencialmente de forma violenta, num sector dado à volatilidade.)

Em Junho, Trump já tinha escrito na sua rede social que a bitcoin era "a última linha de defesa" contra uma divisa digital emitida pelo banco central. Mas é um peixe fora de água neste mundo, e isso é uma evidência: naquele mesmo post, defendeu que todas as bitcoins deviam ser "feitas nos EUA".

Na corrida presidencial americana, o título de grande entusiasta das criptomoedas cabe ao terceiro candidato, Robert F. Kennedy Jr., que é aquele tipo de candidato anti-sistema e vagamente cómico que já se tornou um clássico nas eleições deste século nas democracias.

Kennedy Jr. – que também esteve em palco na convenção de Nashville – garante que tem grande parte do seu dinheiro em criptomoedas, vocifera contra os bancos centrais e as entidades reguladoras, e assume a habitual diatribe populista dos "pequenos contra os grandes". Prometeu criar uma reserva nacional de bitcoins.

Pensando nas origens da bitcoin, Kennedy Jr. é de longe o candidato mais alinhado com o ethos das criptomoedas. É, em muitos aspectos, o porta-estandarte que estas merecem.