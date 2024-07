Organizações não governamentais denunciam violência sexual na guerra civil do Sudão

A Human Rights Watch e os Médicos sem Fronteiras denunciam a existência generalizada de violência sexual no Sudão, em particular na capital, Cartum.

As forças beligerantes na guerra civil no Sudão cometeram crimes de guerra e contra a humanidade em massa, especialmente crimes sexuais, desde o início do conflito, segundo um relatório publicado esta segunda-feira pela organização não governamental (ONG) Human Rights Watch (HRW). Já a Médicos sem Fronteiras (MSF), num outro relatório, denuncia “o colapso total da protecção dos civis” no Sudão, que têm sofrido “violência indiscriminada, mortes, tortura e violência sexual”.