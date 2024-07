Netanyahu promete de novo “resposta dura” a ataque nos Golã

Fontes israelitas falam da possibilidade de um ataque limitado mas significativo, já que uma guerra não é no interesse de de Israel (e nem do Hezbollah).

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, repetiu esta segunda-feira que uma resposta “dura” ao ataque atribuído ao Hezbollah que matou doze crianças e adolescentes nos Montes Golã era “inevitável”. Que era inevitável era certo. Quão dura será, está a ser alvo de muita especulação.

A tensão levou a medidas que mostraram o temor na região, como o cancelamento de voos para Beirute por companhias como a Lufthansa ou a Royal Jordanian ou o apelo de países para que os seus cidadãos saiam do Líbano (como a Alemanha). Esta segunda-feira, ataques com drones deixaram dois mortos e cinco feridos no Sul do Líbano, com o Hezbollah a dizer que os mortos eram membros do movimento.

Vários analistas sublinhavam que uma guerra directa não é do interesse nem de Israel nem do Hezbollah (nem do Irão, que apoia o movimento xiita libanês) e, a coberto do anonimato, fontes israelitas diziam o mesmo. “Não estimamos que a resposta leve a uma guerra total – isso não seria do nosso interesse neste ponto”, declarou uma delas, citada pela Reuters.

O jornalista especialista em segurança e defesa Amos Harel do diário israelita Haaretz dizia que apesar da retórica, muitos dos responsáveis israelitas a ameaçar “guerra total” estão “bem conscientes dos limites de qualquer acção das IDF [Forças de Defesa de Israel]”, desde “a demora da chegada de armas de precisão dos EUA, a sobrecarga nos soldados de combate, tanto a fazer serviço obrigatório como reservistas, e as dificuldades de uma incursão no Sul do Líbano”, enumera. A guerra de 2006, a última vez em que houve uma incursão terrestre israelita no Sul do Líbano, terminou com pesadas consequências para Israel e para o Líbano (e com o fortalecimento do Hezbollah, que acabou por ser visto como sendo capaz de enfrentar o mais poderoso exército da região).

O diário de grande circulação Yediot Ahronot citava, pelo seu lado, responsáveis dizendo que a resposta israelita seria “limitada mas significativa”.

As fontes ouvidas pela agência Reuters disseram que entre as opções de ataque estavam um ataque limitado a infra-estruturas incluindo pontes, centrais eléctricas ou portos, ataques contra locais de armazenamento de armas do Hezbollah ou ataques contra comandantes do Hezbollah.

Na análise no Haaretz, Harel escrevia, no entanto, que o bombardeamento de infra-estrutura civil, proposta como “solução mágica” por algumas pessoas, “não deveria ajudar, já que o governo libanês não tem praticamente influência sobre as decisões do Hezbollah”.

O movimento xiita libanês lançou projécteis contra Israel na sequência da resposta do Estado hebraico ao ataque do Hamas de 7 de Outubro, levando o Governo israelita a ordenar a retirada das populações que vivem mais perto da fronteira, pessoas que estão, tal como as das comunidades atacadas a 7 de Outubro no Sul, alojadas temporariamente em hotéis. Ainda assim, a resposta do Hezbollah ficou longe de um ataque em larga escala, como teria chegado a esperar o Hamas.

A localidade alvo do ataque do fim-de-semana (que o Hezbollah nega ser da sua autoria, dizendo que estes drusos não são “um alvo”) é especial já que se trata de uma localidade drusa nos Montes Golã, território sírio que Israel ocupou na sequência da guerra de 1967 e anexou em 1981, com habitantes que continuam a ter uma identidade síria e não quiseram, em geral, obter a cidadania israelita, ao contrário da maioria dos drusos de Israel, que são encarados como especialmente leais ao Estado, servindo no exército.

Netanyahu visitou esta segunda-feira Majdal Shams algo que, sublinhou a jornalista freelance Noga Tarnopolsky na rede social X (antigo Twitter), ainda não fez com as comunidades do Sul atacadas a 7 de Outubro pelo Hamas.