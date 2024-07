CNE dá vitória a Maduro com 51% dos votos. Oposição não reconhece resultados

Maduro obteve 5,15 milhões de votos, à frente do candidato da oposição Edmundo Gonzalez Urrutia, que arrecadou pouco menos de 4,5 milhões (44,2%).

O Presidente cessante Nicolas Maduro foi reeleito para um terceiro mandato consecutivo com 51,20% dos votos, anunciou o Conselho Nacional Eleitoral (CNE) da Venezuela pouco depois da meia-noite desta segunda-feira. Estes resultados contrariam as sondagens à boca da urna, que apontavam para uma vitória da oposição.

Maduro obteve 5,15 milhões de votos, à frente do candidato da oposição Edmundo Gonzalez Urrutia, que somou pouco menos de 4,5 milhões (44,2%), de acordo com os números oficiais anunciados pelo presidente do CNE, Elvis Amoroso.

A vitória de Madura foi anunciada depois de contados 80% dos boletins de voto, sendo que 59% dos eleitores foram às urnas. O resultado "é irreversível", declarou o CNE. O presidente da autoridade eleitoral, Elvis Amoroso, disse às televisões que a divulgação dos resultados sofreu um atraso devido a uma "agressão" contra o sistema de transmissão de dados eleitorais e pediu ao procurador-geral que investigue as "acções terroristas".

No entanto, a oposição venezuelana não reconhece a vitória de Maduro. "Ganhámos” com 70% dos votos, a Venezuela tem um novo presidente eleito e é Edmundo Gonzalez Urrutia’", declarou à imprensa em Caracas Maria Corina Machado. Durante a noite, a oposição chegou a dizer que tinha "motivos para comemorar" e pediu aos seus apoiantes que continuassem a acompanhar a contagem de votos.

Maduro, que apareceu no Palácio Presidencial perante centenas de apoiantes entusiasmados, disse que a reeleição é um "triunfo da paz e estabilidade" e reiterou que o sistema eleitoral da Venezuela é "transparente".

"Haverá paz, estabilidade e justiça. Paz e respeito pela lei. Sou um homem de paz e de diálogo", afirmou, ainda que a campanha e as eleições tenham decorrido num clima de tensão, com a oposição a denunciar numerosas intimidações e detenções. Maduro, no poder desde 2013, pediu ainda "respeito pela vontade popular" depois de ser proclamado vencedor das presidenciais de domingo.

Uma sondagem à boca da urna da Edison Research Gonzalez mostrou que Gonzalez ganharia as eleições com 65% dos votos, enquanto Maduro só chegaria aos 31%. A empresa local Meganalisis previu a mesma percentagem de votos para o candidato da oposição e menos de 14% para Maduro.