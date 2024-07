Antigo Presidente sul-africano Jacob Zuma expulso do Congresso Nacional Africano

Jacob Zuma foi expulso do partido do qual fazia parte desde 1959, apesar de ter fundado e liderado outro partido que se opõe ao ANC desde 2023.

O ex-Presidente da África do Sul Jacob Zuma foi oficialmente expulso do Congresso Nacional Africano (ANC, em inglês), anunciou o partido nesta segunda-feira, depois das críticas lançadas ao partido por Zuma, que fundou um novo partido rival, o uMkhonto weSizwe (conhecido como MK).

A decisão foi anunciada pelo secretário-geral do ANC, Fikile Mbalula, que afirma que a expulsão de Jacob Zuma se deve a ter posto "activamente em causa a integridade do ANC e fez campanha para retirar o ANC do poder, alegando que não tinha cortado a sua filiação", tendo acrescentado que esta conduta era "irreconciliável com o espírito de disciplina organizacional e com a letra da Constituição do ANC".

Zuma já tinha sido suspenso em Janeiro, citando "ataques vitriólicos" durante a campanha para as eleições legislativas de 2024, realizadas no dia 29 de Junho.

O MK, partido fundado e liderado por Zuma desde 2023, foi um dos principais responsáveis pela perda da maioria absoluta do ANC pela primeira vez, tendo o partido governado a África do Sul desde o fim do apartheid em 1994 com maioria absoluta. Nas eleições, o MK, partido com o nome da antiga ala paramilitar do ANC durante o apartheid, foi o terceiro partido com mais deputados nas eleições, tendo obtido 58 lugares na Assembleia Nacional da África do Sul e vencido na província de KwaZulu-Natal.

Aquando da fundação do partido MK, Zuma afirmara que queria continuar membro do ANC "para a vida" e que um dos objectivos era "salvar" o partido da liderança de Cyril Ramaphosa, o sucessor de Jacob Zuma na Presidência e no ANC.

​Em reacção à expulsão, o MK, em comunicado, afirmou que não iriam "olhar passivamente para as injustiças graves" contra o seu líder e que Zuma iria reunir-se com a sua equipa legal para perceber qual seria seu próximo passo.

Jacob Zuma era membro do partido há 65 anos, estando filiado desde 1959 e tendo sido um activista anti-apartheid e membro da sua ala paramilitar. O ex-Presidente esteve também dez anos preso em Robben Island, ao mesmo tempo que Nelson Mandela.

Foi Presidente da África do Sul entre 2009 e 2018, ano em que se demitiu devido a derrotas internas no partido, e pressionado por acusações de corrupção. No âmbito do processo na comissão judicial criada pelo próprio ex-Presidente, Zuma foi condenado a dois anos de prisão por desobediência de uma ordem de comparência.