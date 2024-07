Mais de 3800 pessoas retiradas depois de rebentamento de barragem na China

Província no centro da China está a ser afectada por fortes tempestades devido à influência do tufão Gaemi, que causou pelo menos oito mortos e 866 feridos em Taiwan.

Mais de 3800 pessoas foram retiradas das suas casas depois de uma barragem ter rebentado na província de Hunan, no centro da China, devido à chuva forte.

Até ao momento não foram registadas vítimas e as autoridades locais indicaram que 1205 operacionais foram mobilizados para participar nos esforços de socorro. Foram criados abrigos temporários em quatro escolas locais da cidade de Xiangtan para acolher os residentes.

O Ministério da Gestão de Emergências chinês avançou no sábado que Hunan ia ser afectada por tempestades intensas, com algumas zonas da província a enfrentar chuvas "extremamente fortes entre sábado à tarde e segunda-feira", devido à influência do tufão Gaemi, que atingiu a China na noite de quinta-feira, depois de ter causado pelo menos oito mortos e 866 feridos em Taiwan.

Noutra zona da província, pelo menos 15 pessoas morreram e seis ficaram feridas na sequência de um deslizamento de terras. O desastre na cidade de Yuelin ocorreu no domingo às 8h18 (1h18 em Portugal) quando o aluimento de terras, causado por chuvas fortes, varreu parte de um edifício residencial, informou o jornal China Daily.

Os esforços de busca e salvamento, que envolveram mais de 300 trabalhadores, foram concluídos no final da noite de domingo, enquanto os feridos foram levados para hospitais locais para receberem cuidados médicos.

Desde meados de Junho que Hunan tem registado as chuvas mais intensas do ano, com recordes históricos locais em algumas regiões. No mês passado, fortes chuvas provocaram a rotura de uma barragem no lago Dongting, também situado na província de Hunan, levando à retirada de mais de 5000 pessoas das zonas afectadas.

Nos últimos verões, várias catástrofes meteorológicas causaram estragos no país asiático: em Pequim, os meses de Verão de 2023 foram marcados por inundações que causaram mais de 30 mortos, enquanto em 2022, várias ondas de calor extremas e secas atingiram o centro e o leste do país.

Em Julho de 2021, chuvas torrenciais causaram cerca de 400 mortos na província de Henan, no centro do país, que o Governo chinês atribuiu a uma "falta de preparação e de percepção dos riscos" por parte das autoridades locais.