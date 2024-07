Incêndio consome centro de automóveis Auto Sueco no Porto

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Porto avançou que alerta para este incêndio, que está a acontecer num “armazém com produtos inflamáveis”, foi dado pelas 13h40.

Um incêndio de grandes dimensões está a consumir o centro de automóveis Auto Sueco, em Ramalde, na zona industrial do Porto.

Contactado pelo PÚBLICO, fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Porto avançou que o alerta para este incêndio, que está a acontecer num "armazém com produtos inflamáveis", foi dado pelas 13h40.

Já fonte dos Bombeiros Sapadores do Porto referiu que o incêndio se localiza na Auto Sueco, na rua Manuel Pinto de Azevedo. O site da Protecção Civil mostra que estão já no local 44 bombeiros, apoiados por 14 viaturas. Além dos Sapadores, no local estão os Bombeiros Voluntários Portuenses, a que se deverão juntar outras corporações.

O fumo causado pelo incêndio já é visível na zona da Boavista e da Ribeira do Porto.