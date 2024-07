Ricardo Pereira: “Sempre que passo por um par de sapatos ponho um ao lado do outro”

Ricardo Pereira, actor, confessa ser fã do jejum intermitente. “Sinto que me faz bem e acima de tudo sinto que me regenera”. E admite que aprecia qualquer elogio que lhe façam.

Que rede social mais usa? Já desistiu de alguma, e porquê?​

Instagram. Não.

Já se arrependeu de alguma coisa que escreveu numa rede social? O quê?

Não.

Tem a noção de quantos ex-amigos tem? Cinco? Dez? Ou nunca se zangou com um amigo?

Amigos são para a vida. É claro que às vezes a vida acaba por nos distanciar mais de alguns, e às vezes mais tarde volta a juntar-nos de novo.

Qual é o elogio que menos gosta que lhe façam?

Os elogios não são para ser apreciados?

Se pudesse viver no cenário de um romance literário, qual escolheria?

Eu diria que o cenário ideal seria numa pequena vila à beira-mar, acredito no romance com pôr-do-sol e água salgada.

Fora de Portugal, qual é o lugar onde se sente em casa? E porquê?

Rio de Janeiro, no Brasil, porque também é a minha casa.

Qual o melhor conselho que lhe deram na vida?

Sempre que falares com o coração vais falar bem.

Em que situações se considera um “chato”?

Sempre que estamos a sair de casa verifico tudo várias vezes: torneiras de água, luz, janelas, portas até que dizem: “Bora, já chegaaaaa.”

Tem algum vício que gostaria de não ter?

Sempre que passo por um par de sapatos tenho sempre de pôr um ao lado do outro.

E um de que se orgulhe?

Ler tudo.

Diga o nome de três portugueses vivos que admira (não vale a sua mãe nem o seu pai).

Ruy de Carvalho, Cristiano Ronaldo, Carminho.

Já teve algum ataque de ansiedade?

Não.

E já se sentiu profundamente exausto? Foi burnout? ​

Já. Não.

Se lhe pedissem conselhos para uma relação amorosa feliz, o que é que dizia?

Sejam amigos e companheiros e cúmplices. Na minha humilde opinião, é fundamental.

É vegetariano, vegan, faz alguma dieta especial? Porquê?

Sou fã do jejum intermitente. Conheci através da minha nutricionista no Brasil há quase dez anos. Sinto que me faz bem e acima de tudo sinto que me regenera.

Qual foi o último filme que viu? E qual foi o último de que gostou? O mesmo Podia Ter Esperado por Agosto realizado por César Mourão.

Qual o seu maior arrependimento?

Não sei.

Qual foi a última vez que se surpreendeu?

Acho que hoje todos os dias, na verdade, com os meus filhos são incrivelmente surpreendentes e isso é tão bom.