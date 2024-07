Festival de caminhadas dá a conhecer património natural de Castanheira de Pêra

Castanheira de Pêra vai realizar a segunda edição do Festival de Caminhadas da Serra da Lousã, que decorrerá em Outubro, e que dará a conhecer o património natural do concelho.

As cores, os aromas e as sensações do Outono assumem-se como o mote para a abertura das inscrições da segunda edição do Festival de Caminhadas da Serra da Lousã, que está marcado para os dias 4, 5 e 6 de Outubro, numa parceria com o evento congénere Walking Weekend Pampilhosa da Serra, refere uma nota de imprensa da Câmara Municipal de Castanheira de Pêra.

Durante três dias, os participantes poderão conhecer os "recantos únicos de Castanheira de Pêra, o seu património natural, saber fazer, gastronomia e paisagens de cortar a respiração, com diversas caminhadas temáticas, repletas de experiências únicas".

Durante a realização do evento, o programa diversificado está vocacionado para proporcionar experiências multissensoriais.

No arranque do festival serão conhecidos os diferentes percursos, com distâncias mais curtas ou longas. "Enriquecidos com performances musicais ou ateliers temáticos, os festivaleiros apaixonados por caminhadas serão convidados a "pôr a mão na massa" e a desafiar os cinco sentidos", assume a autarquia, liderada por António Henriques (PS).

A tarde é dedicada a diferentes actividades (dentro ou fora de água), em que o Concerto para Olhos Vendados, dinamizado pelo paisagista sonoro Luís Antero, "levará os participantes a imergir e fundir-se com a natureza", lê-se no comunicado.

No dia 6 de Outubro, o evento disponibiliza caminhadas dentro e fora de água, mais intensas ou mais relaxantes, com degustação de infusões e yoga. Encerra com um almoço convívio, antes da apresentação do programa do Walking Weekend Pampilhosa da Serra 2025.

O Festival de Caminhadas da Serra da Lousã é limitado a 80 participantes para que seja respeitada a capacidade de carga do território e dos seus ecossistemas.