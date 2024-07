Poluição no Sena coloca em causa realização de prova de triatlo

Foi uma aposta de risco, que está a dar dores de cabeça ao Comité Organizador dos Jogos Olímpicos. Pelo segundo dia consecutivo, as sessões de treino de natação da prova de triatlo foram canceladas devido aos níveis de poluição no rio Sena, em Paris.

“Os níveis de qualidade da água não apresentam garantias suficientes”, informaram o comité organizador dos Jogos Olímpicos e os responsáveis pelo triatlo em comunicado. Em causa, está a presença na análise das águas do rio de níveis elevados de duas bactérias: E. coli (Escherichia coli) e Enterococcus faecalis.

Um Sena onde é possível nadar era um legado importante que os organizadores dos Jogos de Paris pretendiam deixar para os residentes da capital francesa e, para isso, o governo gaulês e as autoridades parisienses investiram 1,4 mil milhões de euros para tornar o emblemático rio e o seu principal afluente, o Marne, com águas próprias para os banhos. Porém, para já, a aposta não está a ser bem-sucedida.

Apesar de entre 17 e 23 de Julho as análises efectuadas terem mostrado que o Sena estava adequado para nadar, as chuvas fortes que caíram na sexta-feira e no sábado em Paris terão estado na origem do aumento dos níveis de bactérias presentes nas amostras de água do caudal do rio.

Os testes, que são efectuados diariamente, medem o nível de duas bactérias. A E.Coli, habitualmente encontrada no intestino grosso dos humanos, pode causar doenças graves, apresentando como sintomas cólicas abdominais, diarreia, febre e vómitos. Já a Enterococcus faecalis, é uma bactéria fecal comum, também frequentemente usada como indicador da qualidade da água em piscinas e praias públicas.

De acordo com os padrões europeus, o limite seguro para E. coli é de 900 unidades formadoras de colónias por 100 mililitros, enquanto o limite para Enterococcus é de 330 UFC/100ml. Estes valores, foram ultrapassados nas análises efectuadas no Sena nos últimos dois dias.

Citado pela agência Reuters, Benjamin Raigneau, responsável pelo controlo da qualidade da água da câmara de Paris, explica que existem factores que têm impacto na poluição da água, como a temperatura: “Quanto mais alta for a temperatura, mais rápido a bactéria morre”. Igualmente importante é o fluxo do rio, sendo que “quanto mais rápido for o fluxo, maior a poluição”. Após as chuvas das últimas semanas, o caudal actual do Sena é três vezes superior ao nível habitual nesta altura do ano.

A prova de triatlo é o primeiro evento olímpico que está previsto para o Sena, sendo que a competição masculina tem o seu início previsto para as 9h00 desta terça-feira – a feminina está calendarizada para quarta-feira, à mesma hora. Na próxima semana, está programado o rio de Paris receber a prova de natação em águas abertas.

No entanto, se os níveis de qualidade da água continuarem a não apresentar garantias suficientes, existe um “plano B”: o triatlo será transformado em duatlo – é eliminada a prova de natação – e a competição de águas abertas será disputada na reserva de Vaires-sur-Marne, onde se realizam as provas de remo e canoagem.