Gustavo Ribeiro falha final do skate em Paris 2024

Não haveria ninguém mais confiante em Gustavo Ribeiro do que o próprio Gustavo Ribeiro. “Medalha? Acho que consigo”, dizia ao PÚBLICO poucos dias antes de cumprir a segunda presença olímpica em Paris, depois de ter sido finalista em Tóquio, há três anos. Mas na capital francesa não chegou tão longe - ficou-se pelas eliminatórias do street. Não começou bem e, depois, já não conseguiu recuperar.

Depois do oitavo lugar na final em Tóquio, em que estava limitado por uma lesão no ombro, o skater de Almada apresentava-se em Paris de novo como um dos melhores do mundo e com aspirações. Mas a qualificação, que se previa ser uma formalidade, acabou por ser um pesadelo para o português, que competia no terceiro grupo de qualificação. Na primeira “run”, Ribeiro caiu e foi penalizado na nota (48,31).

Na segunda “run”, o português voltou a cair, mas teve uma nova oportunidade – a proximidade de uma câmara provocara-lhe a queda. Voltou a subir para o skate e parecia estar bem, mas, nos últimos segundos, voltou a cair e não melhorou a nota.

Quando chegou à parte do “tricks”, a qualificação já era muito difícil e o português, depois de um zero no primeiro, fez 93,83 no segundo. Uma nota semelhante numa das restantes três tentativas talvez desse para chegar ao oitavo e último lugar de classificação. Arriscou três vezes e caiu três vezes. A sua segunda viagem olímpica tinha terminado ali.