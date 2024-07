O que é All time wonder? São os Malibu Gas Station a anunciar Never Never

Há um segundo álbum dos Malibu Gas Station na calha, que eles prometem editar ainda este ano. Chama-se Never Never e será o sucessor de World Wide Dance, de 2021. Deste novo álbum já havia sido publicado, em Dezembro de 2022, um single com videoclipe, All odd’s. Agora estreia-se o segundo, All time wonder, também em single e videoclipe, a juntar aos que vêm publicando desde há oito anos: Ellie Parker, China Blue, Ishigaki, WWW e World wide dance.

O que são e quem são os Malibu Gas Station? Eles explicam, no texto que acompanha este lançamento: “Foi em 2016 que Vítor Pinto (O Homem que Fugiu do Mundo, Paz Atómica) e David Félix (Novos Românticos, Félix Gambino, David From Scotland) criaram o agrupamento musical Malibu Gas Station. É uma banda, é um sintoma, é uma consequência, que chegou à sua formação final como trio, e com o abraço do João Losa, guitarrista, produtor, misturador e ancião do projecto. Há em Malibu, talvez em Gas e certamente na Station, a necessidade de criar um sentimento de casa, seja isso onde for, de que forma for. São miragens onde todos os anseios se transformam num esforço único para as alcançar. Será um filamento vivo, estranho e de dimensão abstracta?” Com Never Never os Malibu Gas Station fecharão um ciclo e com um terceiro álbum, já em maturação, prometem voltar às raízes: mais palcos do que estúdio.

Quanto ao single que agora se publica, apresentam-no como “um apelo cliché de filosofia vulgar para os momentos em que nos lembramos da estranheza da existência: a Terra suspensa no vazio, a rotina mundana, conflitos distantes, corações partidos e vidas sociais estagnadas”. É, acrescentam ainda, uma proposta musical “para quem pondera sobre buracos negros, a relatividade de Einstein, a desigualdade global, a extravagância humana e as suas futilidades cobertas em ouro”. Ou seja: “Um lembrete de que não estamos sozinhos. No meio do caos calculado, há quem reconheça a beleza bizarra de ser humano e isso é muito bonito.”