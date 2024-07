Terça na TV: reabre o Hotel à Beira-Mar e Evil começa a acabar

Melhor é Impossível, As Vítimas Esquecidas do Nuclear e Maias, os Segredos das Últimas Cidades são outros dos destaques do dia.

CINEMA

Melhor É Impossível

Nos Studios, 21h15

Melvin Udall (Jack Nicholson) é um escritor de língua afiada que sofre de uma perturbação obsessiva-compulsiva. Incapaz de evitar confrontos, Melvin orgulha-se da sua capacidade de afrontar, ofender, provocar repulsa e magoar todas as pessoas com quem se cruza. Melvin é o tipo de homem que faz os amigos e vizinhos mudar de passeio ou sair do elevador onde ele se encontra. Mas algumas vítimas parecem não ter escapatória.

Carol Connelly (Helen Hunt) é a única empregada de mesa do café da zona disposta a aturar as tiradas sarcásticas de Melvin e Simon Nye (Greg Kinnear) é o infeliz vizinho, que tem o azar de viver no apartamento em frente ao de Melvin, na baixa de Manhattan. Estes três nova-iorquinos, que têm em comum o facto de não acreditarem na felicidade, vêem as suas vidas entrecruzarem-se por causa de uma quarta personagem: um cão feio e esquelético chamado Verdell.

Esta comédia de James L. Brooks foi nomeada para sete Óscares, entre os quais o de melhor filme, e Helen Hunt e Jack Nicholson receberam as estatuetas para a melhor actriz e melhor actor principal.

A Colónia

AMC, 22h10

Num futuro não muito distante, após várias calamidades assolarem a Terra, os seres humanos foram obrigados a fugir e estabelecer uma colónia no planeta Kepler 209. Mas, apesar de suportar vida, Kepler tem um nível de radiação tão elevado que torna os seus habitantes estéreis, frustrando todas as tentativas de reprodução.

Duas gerações após a retirada, percebendo o quão ameaçada está a espécie humana, é criado um programa para avaliar o possível retorno à Terra. Um grupo de astronautas é então enviado para investigar as condições. Contudo, devido a uma falha de sistema, a aterragem corre mal e apenas Louise Blake sobrevive.

Numa primeira avaliação, a cientista descobre que, apesar da aridez da paisagem, o planeta continua habitado por humanos, que se foram adaptando e sobrevivendo. E ao reflectir sobre as implicações da vinda dos habitantes de Kepler, ela depara-se com um conflito moral. Um filme de ficção científica do Tim Fehlbaum, com Nora Arnezeder, Iain Glen, Sarah-Sofie Boussnina e Joel Basman.

SÉRIES

Hotel à Beira-Mar

RTP2, 22h01

Estreia da nona temporada. A série dinamarquesa criada por Hanna Lundblad e Stig Thorsboe e passada num hotel de Verão que tem ocupado as noites da RTP2 desde Maio chega à nona temporada, que foi para o ar originalmente em 2022. Há um salto temporal: o hotel tem estado fechado desde o final da Segunda Grande Guerra, quatro anos antes, e reabre para um novo Verão, com várias novas personagens e algumas caras conhecidas, e também para ser renovado.

Evil

TVCine Emotion, 22h10

Estreia da quarta temporada. Esta é uma criação de Robert e Michelle King, os responsáveis por The Good Wife e respectivos spin-offs. É sobre uma unidade da Igreja Católica, com um padre, uma psicóloga forense e um especialista em tecnologia, todos com diferentes graus de fé, incluindo um ateu, a investigar ocorrências estranhas e possíveis fenómenos sobrenaturais.

Um original da CBS que depois passou para o serviço de streaming Paramount+, a série foi cancelada. Esta leva de 14 episódios será depois seguida de quatro capítulos extra, uma quinta época mais curta para fechar as histórias, com estreia prevista logo a seguir.

DOCUMENTÁRIOS

As Vítimas Esquecidas do Nuclear

RTP3, 20h

Como o nome deste documentário assinado por Suliane Favennec no ano passado dá a entender, há vítimas das bombas nucleares das quais não nos lembramos enquanto sociedade. Mais especificamente, as vítimas dos testes das bombas nucleares, que foram às centenas nas ilhas do Pacífico, detonadas pela França, os Estados Unidos e o Reino Unido, entre 1950 e 1990. Houve consequências graves para as populações locais e respectivos descendentes, algo que países como a França negaram durante muito tempo.

Maias, os Segredos das Últimas Cidades

História, 22h15

Estreia. O fim da civilização Maia aconteceu na Península de Yucatán, no sul do México, onde ficavam as três últimas cidades maias: Coba, Mayapan e Tulum. As ruínas delas são hoje alvo de grandes investigações, mais sofisticadas do que nunca.