Robert Downey Jr. volta à Marvel como Dr. Doom

Robert Downey Jr. surpreendeu os fãs ao remover uma máscara durante o painel do Hall H da San Diego Comic-Con no sábado, revelando que o actor de Homem de Ferro voltará ao universo dos super-heróis como um dos maiores vilões da Marvel, chamado Doutor Doom ou, em português, Doutor Destino.

O palco do painel foi inundado por figuras encapuzadas, ocultas por máscaras que lembravam o icónico vilão da BD da série Fantastic Four/Quarteto Fantástico, conhecido pela sua mestria na combinação entre feitiçaria e ciência. Foi então que Downey Jr. se revelou atrás de uma das máscaras.

"Gosto de interpretar personagens complicadas", disse quando os fãs começaram a entoar o seu nome.

Os irmãos Russo, que estão a voltar à Marvel para realizar Avengers: Doomsday e Avengers: Guerras Secretas, acreditam que, embora Downey Jr. tenha uma "nova máscara", ele, a restante da equipa da Marvel e todos os outros têm a "mesma tarefa" de ajudar a "criar a melhor experiência possível" no cinema.

Outro grande vilão que se junta ao Universo Cinematográfico da Marvel é a entidade cósmica chamada Galactus, que será o antagonista de The Fantastic Four: First Steps, e dirigido pelo realizador de WandaVision, Matt Shakman.

O painel teve muitos outros momentos de destaque, pois começou com um turbulento "coro de Deadpool" enquanto se ouvia Like a Prayer, de Madonna, inspirado no recente filme Deadpool & Wolverine, que, segundo Kevin Feige, presidente da Marvel, estabeleceu o recorde de bilheteira para o filme para maiores de 18 anos nos EUA.

Deadpool & Wolverine fazem história

Deadpool & Wolverine, que se estreou nas salas portuguesas a 25 de Julho, teve a melhor estreia nos cinemas norte-americanos em 2024, de acordo com analistas do sector. As vendas de bilhetes nos EUA e no Canadá para ver o filme devem atingir entre 175 milhões e os 185 milhões de dólares até domingo, disse Paul Dergarabedian, analista sénior de media da consultora especializada Comscore.

Ainda no painel da Marvel da convenção, o elenco do próximo filme Capitão América: Admirável Mundo Novo, subiu ao palco com o protagonista Anthony Mackie a partilhar como a sua versão do super-herói titular é diferente da versão do actor Chris Evans.

"Sam está cercado por uma série de personagens intrincadas que o ajudam a avançar no enredo da história. Ele não é tanto um tipo musculoso, é mais uma personagem cerebral e pensativa", disse Mackie.

Em seguida, o actor de Indiana Jones Harrison Ford, que substitui William Hurt no papel de antagonista neste filme, como o Presidente Thadeus Ross, juntou-se ao elenco e brincou, perseguindo Mackie pelo palco "Já andamos a fazer isto há muito tempo", disse Ford com humor, acrescentando que tem orgulho de se tornar um membro do universo Marvel.

Foto Harrison Ford na ComicCon de San Diego David Swanson/REUTERS

Mais tarde, David Harbour entrou no Hall H pelo meio da plateia, vestido como a sua personagem de Viúva Negra, chamado Alexei Shostakov. Aproximou-se do palco para se dirigir aos outros membros do elenco de Thunderbolts, que se foca numa equipa de anti-heróis da Marvel, e queixou-se que os colegas ignoraram sua ideia de que todos se mascarassem para o filme.