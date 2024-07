Obras das artistas Ana Jotta e Sara Bichão adquiridas pela Fundação ARCO

Obras das artistas portuguesas Ana Jotta e Sara Bichão estão entre as adquiridas este ano pela Fundação ARCO nas feiras internacionais de arte contemporânea realizadas em Madrid e Lisboa, anunciou esta segunda-feira a organização.

A colecção da Fundação ARCO está depositada no Museu Centro de Arte 2 de Mayo (CA2M), em Madrid, e é composta por cerca de 380 obras de arte.

Num balanço sobre as aquisições realizadas este ano em ambas as feiras, a organização indicou que, além das artistas portuguesas Ana Jotta e Sara Bichão, estão no conjunto obras de Lara Almarcegui, Eva Kotakova, Theo Mercier, Violeta Quishpe, Laercio Redondo, Sinead Spelman e Belén Uriel.

A obra de Ana Jotta, da galeria ProjecteSD, foi adquirida na Feira ARCOmadrid, que decorreu em Março na capital espanhola, e a da artista Sara Bichão, da galeria Filomena Soares, em Maio, na Feira ARCOlisboa. A 26 de Maio já fora noticiada a aquisição da obra de Sara Bichão, no balanço de mais uma edição da feira que teve 13 mil visitantes, “balanço positivo” e “bom ritmo de vendas”. Na altura detalhou-se que a obra de Sara Bichão a ser adquirida foi Sky (NYC, 22).

A selecção das aquisições deste ano pela Fundação ARCO esteve a cargo de Tania Pardo, directora do CA2M, juntamente com a curadora do Museu de Arte Contemporânea de Barcelona (MACBA) Claudia Segura e o curador português João Laia, que assumiu em Janeiro a direcção do Departamento de Arte Contemporânea da Câmara do Porto​.

Em 2023, duas obras da artista Ana Jotta foram adquiridas pelo museu espanhol Rainha Sofia na Feira ARCOmadrid, entre 26 de 18 artistas seleccionados pelas curadoras Fernanda Brenner e Andrea Bellini.

Na edição da mesma feira de Madrid, em 2019, a Fundação ARCO comprou uma peça dos artistas portugueses Von Calhau — representados pela galeria Pedro Alfacinha, de Lisboa — entre obras de mais sete artistas de galerias participantes nesse ano.

A ARCOmadrid, que teve este ano as Caraíbas como tema central, reuniu 205 galerias de 36 países, incluindo 16 de Portugal, sendo considerada a maior feira de arte contemporânea da Península Ibérica, e uma das mais visitadas do mundo.