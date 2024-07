Sangue e Dinheiro: a grande escroqueria, do bairro para o mundo

Não temos memória da "escroquerie du siècle" — início dos anos 2000, o desvio de milhares de milhões de euros dos cofres do Estado francês —, dizer "taxa de carbono" é erguer um muro impenetrável, as teias do thriller fazem-nos sentir perante uma efusão cabalista e por isso o livro, de 2018, D'Argent et de Sang, da autoria de um jornalista de investigação do Mediapart, Fabrice Arfi, não faz nem fará parte da nossa biblioteca?

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt