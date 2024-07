David Longstreth, velho e novo, a solo na ZdB

Coisa rara e de óbvio interesse: David Longstreth, líder dos nova-iorquinos Dirty Projectors, apresenta-se em Portugal a solo, com concerto na Galeria Zé dos Bois (ZdB) – a mesma sala onde actuou a sua banda na única passagem por Lisboa, em 2008 –, agendado para 22 de Setembro e integrado na programação dos 30 anos da ZdB. Segundo o próprio faz saber, Longstreth “interpretará canções dos Dirty Projectors – alguns velhos clássicos, e material novíssimo e inédito”, num concerto em que alternará entre a guitarra acústica e o piano.

Conhecido sobretudo pelo seu trabalho com os Dirty Projectors, pontas-de-lança da cena musical de Brooklyn, Longstreth foi aprimorando uma linguagem indie pop, criativa e porosa o suficiente para integrar elementos rock, r&b, folk, barrocos, experimentais ou psicadélicos, ao mesmo tempo que a qualidade da sua assinatura fez por chamar a atenção de nomes mainstream, dando por si a colaborar com Rihanna, Kanye West e Paul McCartney para a canção (FourFiveSeconds) que as três estrelas interpretaram em conjunto. Os seus créditos enquanto autor, arranjador e produtor encontram-se também em álbuns de Joanna Newsom, Solange, Bombino e David Byrne (no álbum Dark Was the Night). Com a cantora Björk, os Dirty Projectors partilharam o álbum Mount Wittenberg Orca (2010).

Longstreth tem-se ainda dedicado à música para cinema e à música clássica, tendo criado para o Ensemble LPR a peça orquestral Michael Jordan. A sua mais recente composição, Song of the Earth, foi estreada em Março deste ano numa interpretação conjunta dos Dirty Projectors e da Filarmónica de Los Angeles, tratando-se de uma suite para orquestra e vozes inspirada pelo icónico ciclo de canções de Gustav Mahler A Canção da Terra.

No palco da ZdB, David Longstreth deverá juntar aos temas mais emblemáticos dos Dirty Projectors inéditos influenciados pelo cancioneiro mítico norte-americano (Gershwin, Porter, Berlin, etc.). Bilhetes disponíveis a partir de quarta-feira, dia 31.