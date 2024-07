Vítor Cardoso e o Guia Para Entrar em Buracos Negros

O nosso convidado é professor no Departamento de Física do Instituto Superior Técnico e no Instituto Niels Bohr, na Universidade de Copenhaga, na Dinamarca. É um pioneiro em espectroscopia de buracos negros e testes da teoria de Einstein. É autor de mais de 250 artigos científicos em revistas internacionais, tendo a sua investigação sido distinguida três vezes pelo European Research Council. Em 2015, foi agraciado pelo Presidente da República com a Ordem de Santiago D’Espada, pelas suas contribuições para a ciência. É membro fundador da Sociedade Portuguesa de Relatividade Geral.

No campo da divulgação científica é um dos autores do livro Nas Fronteiras do Universo, saído em 2011 na Gradiva. Assinou um prefácio para a recente reedição de Subtil é o senhor, a biografia que Abraham Pais escreveu de Einstein e que a Gradiva publicou. Há muito pouco tempo assinou um novo livro, intitulado O eclipse do tempo - Guia para entrar em Buracos Negros, saído na Oficina do Livro.



É deste mais recente livro, acerca das grandes questões, que partimos para nossa conversa: O que é tempo. O que é a luz? Que truques se podem usar para falar de modo compreensível para leigos acerca destes temas de física moderna altamente matematizados? Falámos também do futuro da física: alguma vez haverá uma teoria de tudo, que junte a teoria quântica e a teoria da relatividade geral?

