As últimas erupções nas Canárias vistas debaixo de água

Três datas: 1971, 2011 e 2021 – os anos das erupções vulcânicas mais recentes nas ilhas Canárias. O mar em redor dos vulcões responsáveis por estas erupções tem estado a ser investigado numa expedição espanhola com a colaboração de cientistas portugueses e do veículo submarino Luso. A expedição de 40 dias, a bordo do navio espanhol Sarmiento Gamboa e que entrará pelo mês de Agosto adentro, já recolheu imagens incontáveis da geologia e da biologia do mar das Canárias. Mostramos aqui algumas dessas imagens, incluindo um vídeo com os melhores momentos.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt