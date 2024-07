Crise climática força Kew Gardens a procurar árvores mais resistentes: metade pode morrer até 2090

Por detrás da vegetação exuberante, das rosas em flor e do canto dos pássaros nos famosos Kew Gardens de Londres, está a realidade mais sombria da mudança climática, que ameaça matar milhares das suas árvores nas próximas décadas. Algumas árvores do jardim botânico, que foi inaugurado em 1759 e hoje é um Património Mundial da UNESCO, já estão em estado de declínio irreversível.

Especialistas em Kew usaram modelos climáticos para mostrar que mais de metade das 11 mil árvores dos jardins pode correr o risco de morrer até 2090, pois o aquecimento do clima torna o solo mais seco e reduz a quantidade de água que as árvores podem alcançar. O problema de Kew é agravado pelo calor que se irradia da densa metrópole de Londres em direcção aos jardins, conhecido como efeito de ilha de calor urbana, que torna as temperaturas nocturnas muito mais quentes do que nas regiões rurais.

Há muito tempo, os 8,5 milhões de espécimes de plantas e fungos de Kew são provenientes não apenas da Grã-Bretanha, mas de todo o mundo - desde as flores de cerejeira do Japão até os nenúfares da Amazónia - e as soluções para resistir às mudanças climáticas também podem estar a milhares de quilómetros de distância.

Foto Kevin Martin, chefe das colecções de Árvores do Royal Botanic Gardens Kew, observa um salgueiro-faia que sofre de morte devido à seca REUTERS/Toby Melville

O material vegetal da floresta do Irão e do Azerbaijão, das grandes estepes da Eurásia, do sudoeste dos Estados Unidos ou de partes da Europa continental seria resistente o suficiente para suportar as mudanças climáticas na Grã-Bretanha, disseram os especialistas num relatório publicado na semana passada. Esse tipo de substituição também poderia tornar-se num modelo para o desenho urbano integrando os planos das cidades para mitigarem os efeitos das alterações climáticas, segundo o relatório.

Kew está mais quente cerca de 3 graus Celsius do que na década de 1980, colocando em risco nativos britânicos, como o carvalho inglês (Quercus robur), esclarece Kevin Martin, chefe das colecções de árvores nos jardins e ex-cirurgião de árvores. Uma seca em 2022 (quando as temperaturas ao redor da capital britânica atingiram um recorde de 40°C, matou 400 das árvores de Kew) apressou a necessidade de pensar na introdução de espécies mais resistentes, disse Martin, que viajará para a Geórgia em Setembro para procurar sementes para plantar em Kew.

"Será de vital importância, não apenas para a nossa geração, mas para a próxima geração", refere, ao lado de uma faia chorona de 124 anos [Fagus sylvatica "Pendula"] em declínio.