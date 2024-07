Chuva, trovoada, vento e poeiras para o início desta semana, mas tempo quente mantém-se

Últimos dias de Julho vão trazer aguaceiros, trovoada e vento forte. Tempo quente mantém-se esta segunda-feira e há mais de 40 concelhos do sul e do interior estão em perigo máximo de incêndio rural.

Depois de uma semana de céu azul e temperaturas altas, os últimos dias de Julho vão trazer "condições favoráveis à ocorrência de aguaceiros, trovoada e rajadas fortes de vento", segundo descreve o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). O tempo, no entanto, vai manter-se quente e mais de 40 concelhos do sul e do interior estarão em perigo máximo de incêndio rural.

Para esta segunda-feira, o IPMA prevê períodos de céu muito nublado, diminuindo de nebulosidade no Alentejo e Algarve a partir do meio da tarde. Também se prevê aguaceiros fortes, granizo, trovoada e rajadas fortes de vento, sendo mais prováveis na região Sul até ao meio da tarde e nas restantes regiões a partir do fim da manhã. O IPMA fala ainda em "poeiras em suspensão, em especial no interior, e a progredir de sul para norte ao longo do dia" e na possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro matinal no litoral das regiões Norte e Centro e no fim do dia costa sul.

Para a grande Lisboa e grande Porto, o instituto prevê uma pequena subida de temperatura, em especial da mínima, períodos de céu muito nublado, a possibilidade de ocorrência de aguaceiros até ao fim da tarde (que poderão ser fortes) e de granizo, trovoada e rajadas fortes de vento.

Em todo o país, as mínimas deverão variar entre os 18 graus Celsius (em Aveiro, Viana do Castelo e Setúbal) e os 25 graus Celsius em Portalegre. Já as máximas irão oscilar entre os 31 graus Celsius na Guarda e Faro e os 38 em Beja, Évora e Castelo Branco. As temperaturas em Lisboa deverão variar entre os 22 e os 34 graus Celsius, Faro entre os 21 e os 31 graus Celsius, Castelo Branco entre os 25 e os 38 graus Celsius, Coimbra entre os 21 e os 36 graus Celsius, Porto entre 19 e os 32 graus Celsius e Braga entre os 20 e os 36 graus Celsius.

Nesta segunda-feira, mais de 40 concelhos do sul e do interior estão em perigo máximo de incêndio rural, num dia em que todo o território está com avisos meteorológicos devido à trovoada. Os mais de 40 concelhos em risco máximo pertencem aos distritos de Faro, Santarém, Portalegre, Castelo Branco, Guarda, Viseu, Vila Real e Bragança, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O aviso laranja para a trovoada está activado para todos os distritos do sul, incluindo Lisboa, estando os restantes distritos com aviso amarelo. Todo o território continental enfrenta também aviso amarelo para a precipitação. Há ainda aviso amarelo devido ao calor nos distritos de Bragança, Évora, Guarda, Vila Real, Setúbal, Santarém, Beja, Castelo Branco e Portalegre.

Foto IPMA prevê a ocorrência de trovoada esta segunda-feira GettyImages

Para terça-feira, nas regiões Norte e Centro, haverá céu em geral pouco nublado (apresentando períodos de mais nebulosidade no interior até ao início da manhã e na faixa costeira a partir do início da tarde), aguaceiros e trovoada no interior, sendo pouco prováveis a partir do início da manhã, possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro na faixa costeira e uma pequena descida de temperatura, em especial da máxima e no litoral.

Na região sul, o céu estará pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de mais nebulosidade na faixa costeira até ao meio da manhã, com possibilidade de ocorrência de chuvisco. Também existe a possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro na faixa costeira e pode registar-se uma pequena descida de temperatura, em especial da máxima e no litoral oeste.

As mínimas deverão variar entre os 17 (em Sines) e os 23 graus Celsius em Portalegre. Já as máximas irão oscilar entre os 26 em Sagres e os 37 graus Celsius em Castelo Branco e Beja. As temperaturas em Lisboa deverão variar entre os 21 e os 34 graus Celsius, em Faro entre os 21 e os 29 graus Celsius, Castelo Branco entre os 22 e os 37 graus Celsius, Coimbra entre os 19 e os 33 graus Celsius, Porto entre os 19 e os 28 graus Celsius e Braga entre os 19 e os 33 graus Celsius.