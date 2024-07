Habitação: grupo de peritos criado pela PGR alerta para risco de fraudes no PRR

Grupo que acompanha execução do PRR recomenda reforço do controlo das candidaturas dos projectos da habitação. Regras de análise dos processos foram aligeiradas para colmatar falta de recursos humanos

A alteração dos procedimentos das candidaturas a fundos do PRR — Plano de Recuperação e Resiliência na área da habitação, que passou a permitir a aprovação tácita das candidaturas e um pagamento antes da análise do processo, causou grande preocupação no grupo de peritos que acompanha a execução do plano de ajuda por verem aqui uma situação que potencia o risco de fraudes e irregularidades.