Kamala Harris e a empatia em três vinis

Nos últimos dias, um vídeo no qual se vê Kamala Harris à saída de uma loja de discos de saco de papel na mão, a esconder alguns vinis, viralizou. Instada por jornalistas a declarar o que trazia no saco, Kamala não hesita e, de sorriso rasgado, vai retirando os discos um a um: “Charles Mingus, um dos maiores intérpretes de jazz de sempre. Um dos meus álbuns preferidos, de Roy Ayers, Everybody Loves the Sunshine. Conhecem? É tão bom, um clássico. E Porgy and Bess, e este é muito bonito, é a versão da Ella Fitzgerald e do Louis Armstrong.”

